Мажилис одобрил ратификацию протокола по присоединению Армении и Кыргызстана к договору ЕАЭС по электроэнергии

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан рассмотрели и одобрили два законопроекта о ратификации протоколов о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения и Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Протоколы определяют методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Как отметил министр энергетики Нурлан Ногаев, ратификация протоколов обеспечит возможность эффективной работы энергосистем государств-членов Союза с учетом присоединения Армении и Киргизии.

Предметом регулирования международного договора является осуществление межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами ЕАЭС с учетом присоединения Армении и Киргизии к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.

На сегодня протоколы ратифицировали Армения, Беларусь, Киргизия и Россия.

Армения присоединилась к Договору о Евразийском экономическом союзе в рамках подписанного 10 октября 2014 года Договора о присоединении Республики Армения, который ратифицирован всеми государствами-членами. 2 января 2015 года Армения стала полноправным членом союза. Киргизия присоединилась к Договору о Евразийском экономическом союзе в рамках подписанного 23 декабря 2014 года Договора о присоединении Кыргызской Республики, который ратифицирован всеми государствами-членами союза. 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным членом союза", - проинформировали в Минэнерго.

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