Ужесточить ответственность за нерациональное привлечение внешних займов предложили в РК

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова считает необходимым ужесточить персональную ответственность за нерациональное привлечение и освоение внешних займов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Необходимо исключить практику привлечения внешних источников финансирования для реализации текущей деятельности госорганов, привлечения международных консультантов и изучения зарубежного опыта. У нас достаточно своих финансовых и человеческих ресурсов для реализации этих задач. Требуется ужесточение персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов, а также за их несвоевременное освоение и аннулирование", - заявила Наталья Годунова сегодня на совместном заседании палат парламента.

Она отметила, что в условиях коронакризиса, благодаря принятым мерам, правительству удалось предотвратить серьезный спад экономики Казахстана и снизить последствия от внешних шоков. Нацфонд в очередной раз выполнил роль подушки безопасности. Тем не менее на фоне кардинального изменения мировой экономики необходим поиск новых источников несырьевых доходов и пересмотр подходов к управлению средствами Нацфонда.

Зависимость от нефтегазового сектора создает риски ухудшения состояния платежного баланса и стабильности национальной валюты. Значительные усилия должны быть направлены на поддержку предпринимательства, особенно в промышленности. Растущий государственный долг создает риски макроэкономической стабильности в стране. Задел прочности еще есть. Но хотелось, чтобы у нас были четко сформулированные намерения по принятым долговым обязательствам. Когда, из каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга. И не на один-три года, а как минимум на 10 лет. Здесь нужна ясность и прозрачность", - подчеркнула Наталья Годунова.

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