Минэнерго пообещало в ближайшее время устранить перебои поставок ГСМ на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Перебой поставок нефтепродуктов в южных регионах Казахстана будет устранен в ближайшее время, сообщил в ходе брифинга вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сделан прогноз баланса до конца года - мы ожидаем, что ситуация по Шымкенту и Туркестану в ближайшие 2-3 дня будет стабилизирована. По мере поступления железнодорожных отгрузок в других городах (Алматинская, Кызылординская области) ситуация также будет стабилизирована. До конца года мы не ожидаем большого экспорта нефтепродуктов, запасы позволят возобновить экспорт бензина не раньше октября текущего года", - сказал Асет Магауов.

Он сообщил, что по итогам пяти месяцев 2021 года объем переработки нефти на заводах РК составил 6,7 млн тонн.

Начиная с 13 июня, производство бензина на Шымкентском заводе вышло на технологический режим. В среднем за последние четыре-пять дней производится порядка 6,5 тыс. тонн бензина. Дизтоплива порядка 6 тыс. тонн. Данный уровень производства покрывает потребности южного региона", - сказал вице-министр.

По его словам, потребление в южных областях страны по бензину составляет 5,31 тыс. тонн, по дизельному топливу - 5,6 тыс. тонн.

Возникли определенные логистические сложности по отгрузке с Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В последние дни из-за высоких объемов производства только половину удавалось отгрузить. Совместно с АО "НК "Казакстан темір жолы", грузоотправителями и экспедиторами были проведены необходимые консультации. Сейчас объем отгрузок удалось стабилизировать", - сказал он.

По его информации, в ближайшие дни предполагается, что железной дорогой будут отгружаться в южные регионы 4,3 тыс. тонн бензина и 4,2 тыс. тонн дизельного топлива.

В дополнение к этому через шымкентскую нефтебазу трубопроводным транспортом будут отгружаться по 1,2 тыс. тон бензина и дизельного топлива, а дальше автомобильным транспортом будет развозиться по системе автозаправочных станций. Мы полагаем, что данные меры позволят уже в ближайшие дни стабилизировать ситуацию", - пояснил Магауов.

Благодаря стабильной работе трех нефтеперерабатывающих заводов, мы в сутки производим 15,5 тыс. тонн бензина, 16,5 тыс. тонн дизельного топлива, что превышает имеющиеся потребности по Казахстану: суточное потребление по бензину оценивается где-то на уровне 11 тыс. тонн, по дизельному топливу - в районе 14,5 тыс. тонн. То есть потихоньку мы запасы можем накапливать", - сообщил вице-министр энергетики РК.

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