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Завод по производству алюминиевых изделий в Алматинской области входит в тройку лидеров в РК

07.09.2021, 12:38 7372
Завод по производству алюминиевых изделий в Алматинской области входит в тройку лидеров в РК
ТАЛДЫКОРГАН. 7 СЕНТЯБРЯ - ТОО "Aluminium of Kazakhstan" с торговой маркой "hoffmann аluminium" входит в тройку лидеров, специализирующихся на экструзии алюминиевых профилей Республики Казахстан, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Находится предприятие в Илийском районе. Компания была образована в 2014 году. Бизнес представляет собой высокотехнологичный завод полного цикла по производству алюминиевых профилей. Завод оснащен самым современным оборудованием с высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов, начиная от литья заготовок, прессования и покраски профилей, и заканчивая линией упаковки алюминиевого профиля. Современные технологические решения значительно снижают потребление электроэнергии и газа, что является обеспечением экологической безопасности производства. Среднее численность рабочих на заводе составляет 150-200 человек в сезон. Высококвалифицированная команда профессионалов обеспечивает качество продукции, проводит совместные исследования с крупнейшим научным центром Турции, изучает опыт известных мировых производителей профиля. 
 

Наша компания обладает полным технологическим циклом. С целью минимизации расходов, мы принимает лом алюминия. В этом году мы планируем выйти на объем – 5 тысяч тонн в год, с выручкой порядка 8 млрд тенге. Наша продукция востребована как в нашей стране таки за рубежом. Мы уже подписали договор для экспорта профилей и столбов из алюминия. Ближнее зарубежье мы уже обеспечиваем", – поделился первый заместитель генерального директора по экономики и финансам ТОО "Aluminium of Kazakhstan" Данияр Асылбекович. 

 
Наряду с современным производственным оборудованием, ТОО "Aluminium of Kazakhstan" обладает собственным техническим отделом, где разрабатываются новые системы и профили, проводятся лабораторные исследования и контроль качества продукции на всех этапах производства. 
 
На данный момент производство состоит из 4 цехов: литейный цех, пресс, покраска, анодирование. Номенклатура производимых алюминиевых профилей насчитывает более 1000 видов. Компания получила кредит в ДБ АО "Сбербанк" на пополнение оборотных средств под 14% годовых. Проект просубсидирован в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2025", теперь ставка по кредиту для предприятия составляет 6%. Фонд "Даму" также поддержал проект, предоставив гарантию.
 

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