АБР ухудшил прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии на 2021 год на фоне сохраняющейся озабоченности по поводу пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно обновленному "Обзору развития Азии (ADO) 2021", АБР прогнозирует в этом году рост на уровне 7,1%. Для сравнения: в апреле рост прогнозировался на уровне 7,3%. Прогноз роста на 2022 год улучшен до 5,4% с 5,3%. По мнению экспертов, давление на перспективы роста региона оказывают новые варианты COVID-19, возобновление местных вспышек, восстановление различных уровней ограничений и карантинных мер, а также медленная и неравномерная вакцинация.

Развивающиеся страны Азии остаются уязвимыми перед пандемией COVID-19, поскольку новые варианты вызывают вспышки, приводящие к возобновлению ограничений в некоторых странах. Меры политики должны быть сосредоточены не только на сдерживании и вакцинации, но также и на продолжении поддержки фирм и домохозяйств и переориентации секторов экономики для адаптации к "новой норме" после того, как пандемия утихнет, чтобы дать толчок восстановлению", - сказал исполняющий обязанности главного экономиста АБР Джозеф Звеглич младший.

Отмечается, что случаи COVID-19 в развивающихся странах Азии участились с тех пор, как в апреле появился Дельта-штамм вируса. Пик новых ежедневных случаев заболевания составил 430 тысяч в мае. 31 августа было зарегистрировано более 163 тысяч новых случаев. Между тем прогресс вакцинации в развивающихся странах Азии остается неравномерным и отстает от показателей в странах с развитой экономикой. По состоянию на 31 августа 2021 года 28,7% населения региона было вакцинировано по сравнению с 51,8% в США и 58,0% в Европейском союзе.

Путь восстановления внутри региона остается неравномерным. Прогноз роста Восточной Азии на этот год был улучшен до 7,6% с 7,4%, прогнозировавшихся в апреле, по мере того как рост мирового спроса способствует экспорта из этого региона. Перспективы роста Восточной Азии на 2022 год не изменились с прогнозом на уроне 5,1%. Прогноз роста Китайской Народной Республики, крупнейшей экономики региона, остается на уровне 8,1% в 2021 году и 5,5% в 2022 году.

Прогноз экономического роста для стран Центральной Азии на этот год улучшен до 4,1% с 3,4%, прогнозировавшихся в апреле, на фоне улучшения перспектив роста для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Прогноз для субрегиона на 2022 год также пересмотрен в сторону повышения с 4% до 4,2%.

В связи с ростом потребления, обусловленным увеличением частных и государственных расходов, прогноз роста Казахстана на 2021 год улучшен до 3,4% в 2021 году и 3,7% в 2022 году с 3,2% и 3,5%, прогнозировавшихся в ADO 2021 в апреле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост ВВП поддерживается восстановлением спроса на сырьевые товары и более высокими ценами на нефть, а также государственными программами поддержки инфраструктурного развития и обрабатывающего сектора.

Между тем сильная засуха ухудшила перспективы сельского хозяйства в 2021 году, а карантин ограничивает рост сферы услуг. Хотя карантинные меры были введены вновь для сдерживания распространения дельта-штамма коронавируса, вакцинация была ускорена с целью охвата двух третей населения к концу 2021 года. По мере роста инфляционного давления ввиду внутренних и внешних факторов, прогноз инфляции был пересмотрен в сторону увеличения до 6,9% в 2021 году и 6,4% в 2022 году с 6,5% и 6,2%, соответственно.

АБР ожидает, что в этом году экономический рост в Южной Азии составит 8,8% по сравнению с апрельским прогнозом для субрегиона на уровне 9,5%. Однако прогноз на 2022 год улучшился до 7% с 6,6%. Прогноз для Индии, крупнейшей экономики субрегиона, понижен до 10% с 11% в 2021 году, а прогноз на следующий год улучшен до 7,5% с 7%.

Прогноз для Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского субрегиона также был пересмотрен в сторону понижения, поскольку экономика этих субрегионов продолжает бороться с новыми вариантами вирусов, продолжающимися карантинными мерами и ограничениями, а также медленной вакцинацией. Прогнозы роста в Юго-Восточной Азии на 2021 и 2022 годы были снижены до 3,1% и 5%, соответственно, с прогнозировавшихся 4,4% и 5,1% в апреле. Согласно прогнозу, экономика Тихоокеанского субрегиона сократится на 0,6% в этом году по сравнению с прогнозировавшимся в апреле ростом на уровне 1,4%, а затем вырастет на 4,8% в 2022 году.

Ожидается, что инфляция в развивающихся странах Азии останется под контролем, на уровне 2,2% в этом году и 2,7% в 2022 году. Текущая тенденция к повышению мировых цен на сырьевые товары и продукты питания может спровоцировать инфляцию в некоторых странах региона.

Сейчас наступили непростые времена, вызванные пандемией. Если будет так продолжаться, то может случиться новый кризис. Уже есть кризис долгов, прогнозируется кризис инфляции и снижение цен на энергоносители", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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