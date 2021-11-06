Рынок ценных бумаг в Казахстане набирает ощутимый рост

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане в условиях развития финансового сектора и увеличения финансовой грамотности населения особую значимость приобретает рынок ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно обзору финансового сектора от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), капитализация рынка акций по состоянию на 1 октября 2021 года составила 28,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 1,9%, или на 533,5 млрд. При этом с начала года рост составил ощутимые 51,3%. Объём торгов акциями в сентябре 2021 года достиг 87,3 млрд тенге, увеличившись в 7,3 раза, или на 75,3 млрд тенге, относительно показателя за август 2021 года. С начала года объём составил 187,5 млрд тенге. Объём торгуемого на KASE корпоративного долга составил 14,2 трлн тенге, уменьшившись за сентябрь 2021 года на 5,6%. Уменьшение объёма облигаций в обращении связано с исключением из официального списка фондовой биржи ряда выпусков негосударственных облигаций", - сообщает ranking.kz.

В целом, по данным АРРФР, по состоянию на 1 октября текущего года в официальном списке фондовой биржи находились 137 акций 122 эмитентов и 312 выпусков корпоративных облигаций 74 эмитентов. За сентябрь 2021 года индекс KASE вырос на 6,7%, до 3383,68 пункта. Сегодня рынок ценных бумаг в РК располагает всей необходимой инфраструктурой.

Согласно данным АРРФР, по состоянию на 1 октября 2021 года рынок ЦБ РК представлен 37 брокерами/дилерами (17 банков и 20 небанковских организаций), 10 банками-кастодианами, 19 управляющими инвестиционным портфелем, 3 трансфер-агентами, а также 2 инфраструктурными организациями - АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", также выполняющим функции единого регистратора и торгового репозитория.

Кроме того, на базе АО "Казахстанская фондовая биржа" функционирует центральный контрагент.