Наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, средний уровень зарплаты составляет 419,1 тыс. тенге

НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о количестве публикуемых вакансий на Электронной бирже труда и предлагаемой заработной плате на рынке труда, передает KAZAKHSATN TODAY.

По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), в октябре 2021 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 139,6 тыс. вакансий и 49 тыс. резюме. Так, в октябре количество публикуемых вакансий увеличилось лишь незначительно, а количество резюме вовсе сократилось на 21%, тем самым показывая замедление процессов на рынке труда.

В целом спрос на ЭБТ все более отражает сезонные потребности на рынке труда, а предложение скорее показывает специалистов, постоянно находящихся в поиске работы. Так, в октябре сохранилась потребность в истопниках и кочегарах, но в поисках работы все те же юристы, финансисты и животноводы.

В сравнении с предыдущими месяцами в октябре снизился спрос на учителей и интервьюеров. Наряду с этим, на ЭБТ выросло число вакансий для работников отрасли строительства - арматурщиков и бетонщиков. Общая потребность в них в октябре составила 2,2 тыс. вакантных позиций, что на 1,8 тыс. больше, чем предыдущем месяце. Предположительно, повышенный спрос на эти вакансии послужил стимулом в увеличении заработной платы, к примеру, до 500 тыс. тенге в Атырауской области", - рассказала управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

В разрезе регионов самыми активно-ищущими новых сотрудников на ЭБТ в октябре стали работодатели из Туркестанской области (14% от всех вакансий). Также высокая потребность в новых кадрах наблюдалась в городах Шымкент (11%), Алматы (10%), и Нур-Султан (9%). При этом в прошлом месяце в Шымкенте было размещено в 3,6 раза меньше вакансий. В то время как в Алматинской области, напротив, число предложений о работе сократилось в 2 раза (-51%).

При этом почти каждая пятая вакансия на ЭБТ в октябре была опубликована индивидуальными предпринимателями, причем порядка 62% вакантных мест от них приходятся на 3 региона - Костанайскую и Туркестанскую области, а также на город Шымкент", - добавила Александра Молчановская.

Что касается заработной платы, то она варьируется от региона к региону, и соответственно, от профессии к профессии. Так, наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, где в октябре были открыты 11 вакантных позиций с заработной платой от 1,2 млн тенге до 1,5 млн тенге в месяц. Такой уровень доходов работодатели предлагают руководителям и менеджерам проектов, координаторам по базовому техническому обслуживанию, главным инженерам (в обрабатывающей промышленности), инженерам-механикам, инженерам-конструкторам, инженерам-программистам, инженерам по комплектации оборудования и технической поддержки в области телекоммуникаций. В целом стоит отметить, что Атырауская область является лидером по величине заработной платы среди регионов, там средний уровень зарплаты равен 419,1 тыс. тенге по состоянию на 3-й квартал текущего года.

Наряду с Атырауской областью вакансии с относительно высокой оплатой труда на ЭБТ можно было найти в промышленных Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областях и в крупных городах: Нур-Султане и Алматы, где "ценник" на труд варьировался от 600 тыс. до 800 тыс. тенге.

Вместе с тем, в октябре предлагаемая оплата труда для неквалифицированных рабочих (29,3 тыс. вакансий) по стране составляла всего 58,1 тыс. тенге. В то время как для сотрудников сферы образования (8,8 тыс. вакансий) средняя предлагаемая зарплата по РК была равна 86,4 тыс. тенге. Больше казахстанские работодатели готовы платить строителям, а именно 94,8 тыс. тенге в месяц, которым было предложено 6,4 тыс. вакансий.

В свете повышенной потребности в кадрах здравоохранения, более высокая зарплата наблюдается у врачей и среднего медицинского персонала, где предлагалось в среднем 114,9 тыс. тенге на 3,1 тыс. вакансий. В среднем оплата труда, указанная работодателями на ЭБТ, выше, чем у специалистов здравоохранения, только для руководителей высшего звена, высших должностных лиц, законодателей и госслужащих - 172,3 тыс. тенге (1 тыс. вакансий), руководителей (управляющих) специализированных подразделений в корпоративном секторе в сфере производства и сервисных услуг - 166,1 тыс. тенге (1,8 тыс. вакансий) и специалистов в области науки (статистики) и техники (инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, инженеры-сметчики) - 145,7 тыс. тенге (2,3 тыс. вакансий).

Таким образом, по данным ЭБТ, с одной стороны, размер оплаты труда соответствует уровню квалификаций потенциальных соискателей, а с другой стороны наблюдаются диспропорции в разрезе отраслей, что очевидно связано с производительностью труда в них. Соответственно, уровень оплаты в высокопроизводительной промышленности (валовая добавленная стоимость на 1 занятого - 9 240,6 тыс. тенге) значительно выше, чем в образовании (1 253,6 тыс. тенге) или здравоохранении (1 538,9 тыс. тенге).



