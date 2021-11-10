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Национальный банк не проводил валютные интервенции в октябре

09.11.2021, 15:06 23059
Национальный банк не проводил валютные интервенции в октябре
Фото: basnews.kz
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова заявила, что регулятор не проводил валютные интервенции в октябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Национальный банк не проводил валютные интервенции. Поддержку тенге оказывали операции по конвертации средств Нацфонда в объеме $988 млн для осуществления трансфертов в бюджет и обязательные продажи со стороны субъектов квазигосударственного сектора в размере $208 млн", - сообщила Молдабекова

 
Вместе с тем повышение базовой ставки до 9,75% сохраняет привлекательность долговых инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК в октябре на 75 млрд до 863 млрд тенге (рост с начала года 433 млрд тенге). Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса. 
 
С начала ноября на фоне снижения цен на нефть курс тенге ослаб на 0,5% - до 429,20.
 
Как отметила заместитель председателя Нацбанка, цена на нефть остается одним из основных макрофакторов для курса тенге, так как именно от нее зависит объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Но есть много других составляющих, как внутренних, так и внешних, которые влияют на курсообразование, и эта ситуация характерна для валют всех рынков - развитых и развивающихся.
 

Во-первых, рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса продолжает оказывать постоянное давление на курс тенге. Поэтому, несмотря на рост валютной выручки экспортеров в результате ралли на рынке нефти, наблюдаемый рост спроса на иностранную валюту не дает тенге укрепляться. Более того, из-за роста импорта потребительских товаров текущий счет платежного баланса остается в дефиците", - сообщила Алия Молдабекова.

 
Она отметила, что наглядным примером роста спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения является увеличение импорта российских товаров. По результатам второго квартала текущего года импорт из России достиг $4,2 млрд, увеличившись на 36,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в первом квартале текущего года составлял 2,4%. Таким образом, повышенный внутренний спрос на товары из РФ ведет ослаблению обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. В октябре 2021 года курс тенге к рублю ослаб с 5,85 до 6,05 тенге за рубль или на 3,4%.
 

Во-вторых, в условиях свободного плавания тенге напрямую реагирует на глобальные тренды. Укрепление доллара США на фоне сворачивания программ количественного смягчения и ожиданий рынка по повышению ставки Fed в 2022 году, создает негативный сентимент среди инвесторов по отношению к развивающимся рынкам", - сказала Алия Молдабекова.

 
Также, по ее словам, слабая связь между ростом цен на сырьевые товары в текущем году и динамикой валют сырьевых экономик наблюдалась в глобальном контексте. Канадский доллар, норвежская крона, российский рубль, несмотря на двузначный рост нефти с начала года, не смогли продемонстрировать сопоставимое укрепление. Некоторые аналитики связывают данную ситуацию не только с глобальным укреплением доллара США, а еще и с отсутствием уверенности в долгосрочном росте цен на нефть. По их мнению, это связано с временным характером наблюдаемого энергетического кризиса, а также потенциальным наращиваем добычи со стороны ОПЕК+, вследствие чего, несмотря на рост цен на нефть, национальная валюта за месяц ослабла на 0,3% - до 427,15 тенге за доллар США.
 

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S&P повысило рейтинги "Казахстан темир жолы" до "ВВ", прогноз - "Стабильный"

09.11.2021, 19:53 48925
МОСКВА. 9 НОЯБРЯ - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Казахстан темир жолы" с " BВ-" до "BВ" ввиду улучшения показателей, прогноз "Стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает рейтинговое агентство, КТЖ продемонстрировало устойчивость в стрессовой ситуации, связанной с COVID-19, обеспечив EBITDA в размере 348 млрд тенге в прошлом году, и агентство прогнозирует, что в текущем году EBITDA компании составит 380-400 млрд тенге в сравнении с 313 млрд тенге в 2019 году.
 
S&P полагает, что КТЖ будет поддерживать отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений оборотного капитала (FFO) / долг" на комфортном уровне выше 12%, несмотря на интенсивную инвестиционную программу объемом почти 2 млрд долларов, направленную на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры в 2021-2023 годах, и пересматривают оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile - SACP) компании с "b" до "b+".
 

Эти допущения включают наш прогноз относительно скорректированного объема EBITDA в размере 380-400 млрд тенге в 2021 году и его умеренного роста на 5-10% в 2022-2023 годах. Мы полагаем, что после повышения тарифов на железнодорожные перевозки на 13% в 2021 году последующие индексации будут менее значительными и составят до 5% ежегодно. Мы ожидаем, что грузооборот КТЖ увеличится примерно на 1,5% в 2021 году и на 2,5-3% в 2022 - 2023 годах благодаря активному экспорту товаров, включая уголь, нефтепродукты, железную руду и черные металлы, и транзиту в Россию, Китай и Центральную Азию", - говорится в сообщении рейтингового агентства

 
Также, с учетом двух дополнительных ступеней, включаемых в рейтинг ввиду вероятности предоставления государственной поддержки, S&P повышает свои долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга компании с "BB-" до "BB", а также рейтинг по национальной шкале с "kzA" до "kzA+".
 

Прогноз "Стабильный" отражает мнение аналитиков S&P о том, что высокая вероятность предоставления КТЖ государственной поддержки и запас в рамках кредитных характеристик с ожидаемым значением "FFO / долг" на уровне 17-19% будут компенсировать значительные капитальные расходы, позволяя компании поддерживать устойчивые показатели прибыльности и как минимум текущие показатели ликвидности", - пояснили аналитики.

 
Как отмечает S&P, длительное восстановление пассажиропотока не оказывает существенного влияния на операционные показатели КТЖ, поскольку на этот сегмент приходится лишь небольшая доля выручки (около 8% в 2019 году).
 

Мы прогнозируем медленное восстановление, при котором пассажиропоток составит 70% от уровня 2019 году в 2021 году и 80-90% в 2022 году. Мы ожидаем полного восстановления пассажиропотока в 2023-2024 годах. Субсидии от государства в размере примерно 30 млрд тенге в год отчасти компенсируют убытки в данном сегменте", - сообщает S&P.

 

В Минэнерго не исключают возможности введения ограничений на вывоз газа

09.11.2021, 19:42 51652
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - В ходе брифинга первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков сообщил, что ведомство рассматривает вопрос введения ограничений на вывоз сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представитель Минэнерго уточнил, что речь идет о полном запрете, за исключением, к примеру, ТШО и других, у которых есть стабильность заключенного контракта, и необходимо обеспечить стабильность условий, которые там прописаны. 
 

Мы только обсуждаем. Может, не стоит говорить в информационном поле до тех пор, пока мы не придем к этому решению", - сказал Мурат Журебеков. 

 
По его словам, этот вопрос находится в проработке. В Минэнерго надуются, что цена стабилизируется на том уровне, на котором сейчас есть. 
 

Может, будет незначительный рост, но потом цен будет уравновешен по итогам спроса и предложения. У нас сегодня еще 30% не выходит на электронные торговые площадки (ЭТП), с 1 января полностью, когда объем выйдет на бирже, тогда можно будетбудет с более-менее определенной вероятностью спрогнозировать, какой будет цена, после 1-2 торгов", - отметил вице-министр. 

 
Он подчеркнул, что сейчас любая информация может быть воспринята рынком в ту или иную сторону, и участники рынка могут этим умело воспользоваться и повысить цену. 
 

Поэтому не хотел бы давать сейчас информацию без оснований и с потолка называть цифру, потому что вы находимся в процессе апробации новой системы", - заключил Журебеков.

 
Ранее в Минэнерго назвали причину дефицита газа на рынке.
 

Казахстанцы ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания

09.11.2021, 19:11 55324
Казахстанцы ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания
Фото: allpbspb.ru
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Об инфляционных ожиданиях казахстанцев в октябре 2021 года рассказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Денис Чернявский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в октябре 2021 года существенно повысилась и составила 10,3% (9% в сентябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев - 33% (26% в сентябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения", - сказал Денис Чернявский.

 
Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности, на мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви.
 
По его словам, потребительские настроения в октябре практически не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны. Ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения. 
 
На этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке продуктов питания. Большая доля респондентов (35%) считает текущее время неблагоприятным для покупки крупных товаров, в октябре эта доля немного повысилась.
 
Повысилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том числе на потребительские цели (с 30% в июле до 33% в октябре), и снизилась доля сберегающего населения (с 19% в сентябре до 16% в октябре).
 
 

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