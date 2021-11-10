Национальный банк не проводил валютные интервенции в октябре

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова заявила, что регулятор не проводил валютные интервенции в октябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Национальный банк не проводил валютные интервенции. Поддержку тенге оказывали операции по конвертации средств Нацфонда в объеме $988 млн для осуществления трансфертов в бюджет и обязательные продажи со стороны субъектов квазигосударственного сектора в размере $208 млн", - сообщила Молдабекова

Вместе с тем повышение базовой ставки до 9,75% сохраняет привлекательность долговых инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК в октябре на 75 млрд до 863 млрд тенге (рост с начала года 433 млрд тенге). Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса.

С начала ноября на фоне снижения цен на нефть курс тенге ослаб на 0,5% - до 429,20.

Как отметила заместитель председателя Нацбанка, цена на нефть остается одним из основных макрофакторов для курса тенге, так как именно от нее зависит объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Но есть много других составляющих, как внутренних, так и внешних, которые влияют на курсообразование, и эта ситуация характерна для валют всех рынков - развитых и развивающихся.

Во-первых, рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса продолжает оказывать постоянное давление на курс тенге. Поэтому, несмотря на рост валютной выручки экспортеров в результате ралли на рынке нефти, наблюдаемый рост спроса на иностранную валюту не дает тенге укрепляться. Более того, из-за роста импорта потребительских товаров текущий счет платежного баланса остается в дефиците", - сообщила Алия Молдабекова.

Она отметила, что наглядным примером роста спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения является увеличение импорта российских товаров. По результатам второго квартала текущего года импорт из России достиг $4,2 млрд, увеличившись на 36,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в первом квартале текущего года составлял 2,4%. Таким образом, повышенный внутренний спрос на товары из РФ ведет ослаблению обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. В октябре 2021 года курс тенге к рублю ослаб с 5,85 до 6,05 тенге за рубль или на 3,4%.

Во-вторых, в условиях свободного плавания тенге напрямую реагирует на глобальные тренды. Укрепление доллара США на фоне сворачивания программ количественного смягчения и ожиданий рынка по повышению ставки Fed в 2022 году, создает негативный сентимент среди инвесторов по отношению к развивающимся рынкам", - сказала Алия Молдабекова.

Также, по ее словам, слабая связь между ростом цен на сырьевые товары в текущем году и динамикой валют сырьевых экономик наблюдалась в глобальном контексте. Канадский доллар, норвежская крона, российский рубль, несмотря на двузначный рост нефти с начала года, не смогли продемонстрировать сопоставимое укрепление. Некоторые аналитики связывают данную ситуацию не только с глобальным укреплением доллара США, а еще и с отсутствием уверенности в долгосрочном росте цен на нефть. По их мнению, это связано с временным характером наблюдаемого энергетического кризиса, а также потенциальным наращиваем добычи со стороны ОПЕК+, вследствие чего, несмотря на рост цен на нефть, национальная валюта за месяц ослабла на 0,3% - до 427,15 тенге за доллар США.