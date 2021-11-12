Система Orphus

Объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения сократился на 22,5% за год

11.11.2021, 13:17 33751
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь – сентябрь текущего года составил лишь 254,7 тыс. тенге - меньше, чем за аналогичный период прошлого года (327,1 тыс. тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объём инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг сократился на 22,5% за год и за январь-сентябрь текущего года составил только 120,2 млрд тенге. Годом ранее, на фоне "коронакризиса", наблюдался рост инвестиций сразу на 85,7%. В целом инвестиции в основной капитал показали рост на 2% (в то время как годом ранее был отмечен спад на 4,9%). В итоге доля инвестиций в здравоохранение и социальные услуги от всего объёма инвестиций в основной капитал по РК сократилась за год с 1,8% до 1,4%", - сообщает finprom.kz.

 
Более половины объёма инвестиций в здравоохранение и социальные услуги пришлось на три региона: Алматы (30,6 млрд тенге), Нур-Султан (17 млрд тенге) и Туркестанскую область (17 млрд тенге). Наименьшие объёмы пришлись на Атыраускую (644,7 млн тенге), Актюбинскую (1 млрд тенге) и Акмолинскую (1,5 млрд тенге) области.
 
Аналитики отмечают, что в сфере здравоохранения и социальных услуг работают 477,5 тыс. человек. Отрасль уступает по численности занятых лишь сфере образования. При этом объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь - сентябрь текущего года составил лишь 254,7 тыс. тенге - меньше, чем за аналогичный период прошлого года (327,1 тыс. тенге).
 

Показательно, что отрасль опережает лишь сферы образования (139,8 тыс. тенге), а также государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения (82,4 тыс. тенге)", - отмечают эксперты.

 
Среднемесячная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг в третьем квартале текущего года составила 225,1 тыс. тенге - на 7,6% меньше, чем в среднем по стране. Зарплаты в секторе, к примеру, уступают вдвое зарплатам в сегменте финансовой и страховой деятельности и на 28,4% - зарплатам в сфере строительства.
 
При этом покупательная способность зарплат в отрасли здравоохранения и социальных услуг за год выросла на 13,7%, что является четвёртым показателем после секторов административного и вспомогательного обслуживания (+26,1%), строительства (+21,9%) и образования (+13,9%).
 
 

Комментарии

новости по теме

В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию и наложен штраф на АО "Астана-РЭК"

11.11.2021, 19:17 47575
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установил несоблюдение АО "Астана - Региональная электросетевая компания" требований подпункта 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба комитета, АО "Астана - РЭК" получило необоснованный доход в размере 484 млн 137 тыс. 980 тенге, в связи с чем департамент в целях восстановления прав потребителей и возврата необоснованно полученного дохода вводит временный компенсирующий тариф на электроэнергию с 1 декабря 2021 года.
 

Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 декабря по 31 декабря 2021 года составит 4,09 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,42% (ранее действующий тариф - 4,23 за 1 кВт-ч без НДС)", - уточнили в комитете.

 
Кроме того, тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 января по 30 ноября 2022 года составит 4,49 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,1% (ранее действующий тариф - 4,63 за 1 кВт-ч без НДС).
 
Вместе с тем АО "Астана-РЭК" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму 2 млн 333 тыс. 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток, проинформировали в пресс-службе комитета.
 
Как сообщалось ранее, в январе этого года приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы заместитель председателя правления по сбыту АО "Астана-РЭК", а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания.
 
 
Ранее также сообщалось, что столичным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установлено несоблюдение АО "Астана- -Энергия" требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях", в результате чего был введен временный компенсирующий тариф, а компания была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 3 млн 267 тыс. 40 тенге, который оплачен субъектом. 
 

Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов

11.11.2021, 18:29 53002
Благодаря МСБ, в бюджет поступило 144 млрд тенге - Баталов
Фото: Акимат Алм обл
ТАЛДЫКОРГАН. 11 НОЯБРЯ - За девять месяцев текущего года в бюджет Алматинской области за счет субъектов малого и среднего бизнеса поступило 144 млрд тенге. Это почти в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом аким региона Амандык Баталов сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из важных факторов обеспечения устойчивости экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в нашей области действуют более 128 тысяч субъектов МСБ, там обеспечены работой 269 тысяч человек. В рамках действующих программ поддержку получили свыше трех тысяч предпринимателей на сумму 26 млрд тенге", - сказал Баталов.

 
По итогам года объем выпущенной продукции и оказанных услуг субъектами МСБ достигнет 2 трлн тенге, а их доля в валовом региональном продукте увеличится с 32,4% до 34,3%. 
 
Таким образом, область планирует выполнить задачу главы государства по увеличению данных показателей до 35% уже в следующем году, на 3 года раньше поставленного срока, подчеркнул глава региона. 
 

Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание

11.11.2021, 17:43 57997
Члены Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций провели онлайн-собрание
Фото: KAZLOGISTICS
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Сегодня в режиме онлайн состоялось общее собрание членов Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В ходе совещания были рассмотрены ход выполнения основных направлений деятельности ЕСТЭЛО в 2021 году, исполнение Плана мероприятий "дорожной карты" по реализации Основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы, применение в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS. 
 
Кроме того, были рассмотрены проект плана взаимодействия ЕЭК и ЕСТЭЛО на 2022-2023 годы в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве от 1 октября 2019 года, основные направления деятельности ЕСТЭЛО в 2022 году, подготовка к подписанию Меморандума о сотрудничестве между ЕСТЭЛО и Международным координационным советом по трансъевразийским перевозкам.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов