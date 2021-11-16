Налоговые льготы обходятся государству значительной суммой упущенного дохода - МНЭ

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В Национальном банке РК рассказали об инфляционных тенденциях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В октябре потребительские цены выросли на 0,7%, годовая инфляция после длительного периода ускорения сохранилась на уровне сентября - 8,9%, сообщает пресс-служба регулятора

В структуре самой инфляции наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, зафиксировано замедление продовольственной инфляции в связи с более низким ростом цен на продукты, демонстрировавшие значительный прирост за последний год. С другой - продолжилось ускорение непродовольственной инфляции и инфляции услуг на фоне дальнейшего удорожания энергоресурсов.

В октябре месячный рост цен составил 0,7%, годовой уровень инфляции в октябре сохранился на уровне 8,9%. Рост цен на продовольственные товары остается самым высоким среди компонентов (11,3%), однако отмечено замедление роста цен на основные группы товаров, за исключением плодоовощной продукции.

Несмотря на сохранение существенного вклада, в октябре замедление темпов роста цен отмечено на масла и жиры, сахар, хлебобулочные изделия и крупы, яйца. Годовой рост цен на мясную продукцию сохранился на прежнем уровне. При этом дальнейший рост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция, в частности овощи закрытого грунта.

Рост цен на эти продукты по-прежнему связан с ростом издержек производства, в том числе возросшей себестоимостью на фоне высоких цен на зерновые и кормовые культуры, энергоресурсы, а также продолжающимся рекордным удорожанием на мировых продовольственных рынках. Ограничительные меры на отдельных рынках (квоты на кормовые, масличные культуры) направлены на оказание сдерживающего влияния на цены.

Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в октябре до 7,8% (в сентябре 2021 года - 7,5%). Основной рост цен пришелся на ГСМ и автомобили. Цены на дизельное топливо повысились на 16,6% за месяц, в годовом выражении - рост на 24,4%. Зафиксировано ускорение роста цен на автомобили в результате восстановления спроса, сбоев в поставках и удорожания комплектующих. Годовой рост цен на платные услуги в октябре 2021 года незначительно ускорился до 6,9% (в сентябре 2021 года - 6,8%) на фоне удорожания услуг мобильной связи, ресторанно-гостиничного обслуживания. Кроме того, наблюдалось некоторое удорожание услуг транспорта, в частности на услуги автомобильного и железнодорожного транспорта.

Вместе с тем, темп роста тарифов на регулируемые услуги несколько замедлился (5,4%): отмечено снижение цены на отопление и холодную воду в октябре, повышение - на электроэнергию.

В октябре отмечен существенный рост на сельхозпродукцию в ответ на рост издержек и сокращение предложения. В этой связи продолжилось дальнейшее удорожание продукции у производителей продуктов питания.

В последние месяцы (июль - октябрь) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, продолжил замедление, однако сохраняется на высоких значениях (17,8%, г/г). Вместе с тем цены в области производства продуктов питания продолжили ускорение, темпы роста в годовом выражении достигли 15,5%. В октябре цены продолжили повышаться на мясную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия, муку и крупы. Также значительный рост цен отмечен в обработке кормов для сельхозживотных (с 6,7% до 14%).

Кроме того, удорожание зафиксировано на продукты нефтепереработки (бензин, дизель, газ), годовые темпы роста которых достигли в октябре 36%.

В октябре значительно подорожала сельскохозяйственная продукция - на 6,2% за месяц, что стало максимальным приростом за последние девять лет (с ноября 2012 года). В годовом выражении темп роста цен на агропродукцию ускорился до 18%, преимущественно за счет продукции растениеводства на фоне сокращения урожая зерновых, роста цен на мировых рынках и удорожания энергоресурсов. Цены на растительную продукцию продолжили ускорение в последние месяцы, в частности в октябре отмечено удорожание мягкой пшеницы (на 16,7%, г/г), масличных культур (на 30,4%), овощей открытого грунта (картофель, морковь, капуста). В структуре продукции животноводства отмечено удорожание яиц (26,9%).