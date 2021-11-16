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Налоговые льготы обходятся государству значительной суммой упущенного дохода - МНЭ

15.11.2021, 13:09 21277
Налоговые льготы обходятся государству значительной суммой упущенного дохода - МНЭ
Фото: bitnovosti.com
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Поступления в государственный бюджет Казахстана в процентах к ВВП остаются крайне низкими. Об этом говорится в проекте концепции управления госфинансами РК до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Доходы государственного бюджета без учета трансфертов из НФРК в процентах к внутреннему валовому продукту (далее - ВВП) в 2013-2020 годы не изменились и в среднем составляли 13,5% к ВВП. При этом расходы государственного бюджета увеличились с 19,9% в 2013 году до 25% к ВВП в 2020 году, отмечено в проекте концепции, опубликованной на сайте Министерства национальной экономики РК.
 

В сравнении с развитыми странами и странами-партнерами Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) поступления в процентах к ВВП остаются крайне низкими. Средний показатель налоговых поступлений к ВВП в странах ОЭСР составляет 34,3%. Низкий уровень доходов к ВВП не позволяет правительству иметь достаточно пространства для маневра в случае необходимости дальнейшего бюджетного стимулирования, кроме как за счет увеличения трансфертов из НФРК", - заявили в МНЭ.

 
В ведомстве отметили, что большое количество налоговых льгот обходятся государству значительной суммой упущенного дохода.
 

Определенные ограничения на увеличение доходов бюджета накладывает высокий уровень теневой экономики, который в 2019 году составил 25% от ВВП", - говорится в проекте концепции.


 

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Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен

16.11.2021, 09:47 8965
Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен
ЭКИБАСТУЗ. 16 НОЯБРЯ - На Экибастузской ГРЭС-1 полностью завершена ремонтная кампания с включением в сеть энергоблока №7 и успешным прохождением комплексных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция работает в семиблочном режиме. При установленной мощности 3500 мегаватт и располагаемой мощности 3447 мегаватт Экибастузская ГРЭС-1 ежесуточно несет среднюю нагрузку 3400 - 3450 мегаватт, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго". 
 

Станция выполнила годовой план по объему выработки электроэнергии. По состоянию на 15 ноября 2021 года при плане 19,2 млрд киловатт-часов ГРЭС-1 произвела 19,4 млрд киловатт-часов. Прогнозный объем выработки может составить по итогам года порядка 22 млрд киловатт-часов", - рассказали в компании. 

 
На Экибастузской ГРЭС-2 к настоящему времени объем произведенной электроэнергии составляет 5,7 млрд киловатт-часов, или 98% от планового значения на 2021 год. На станции продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №2 со сроком завершения 27 ноября 2021 года. На сегодня ГРЭС-2 работает в одноблочном режиме с текущей нагрузкой 460 мегаватт.
 
В энергетическом холдинге напомнили о реализации важнейших инвестиционных проектов в энергетике страны. В их числе работы по восстановлению энергоблока №1 номинальной мощностью 540 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-1 и строительство нового, третьего, энергоблока мощностью 636 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-2. Проекты Самрук-Энерго увеличат мощность Экибастузских ГРЭС на 1176 мегаватт.
 

По оценке экспертов компании, в условиях сложившихся высоких темпов прироста потребления электрической энергии в Казахстане успешная реализация данных проектов значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей за счет создания резервов электрической мощности", - добавили в Самрук-Энерго. 

 
Напомним, 14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. В Самрук-Энерго прокомментировали, что остановка энергоблока была связана с необходимостью устранения дефектов, образовавшихся вследствие естественного износа элементов оборудования. 
 

В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях

15.11.2021, 20:19 47035
В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В Национальном банке РК рассказали об инфляционных тенденциях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В октябре потребительские цены выросли на 0,7%, годовая инфляция после длительного периода ускорения сохранилась на уровне сентября - 8,9%, сообщает пресс-служба регулятора
 
В структуре самой инфляции наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, зафиксировано замедление продовольственной инфляции в связи с более низким ростом цен на продукты, демонстрировавшие значительный прирост за последний год. С другой - продолжилось ускорение непродовольственной инфляции и инфляции услуг на фоне дальнейшего удорожания энергоресурсов.
 
В октябре месячный рост цен составил 0,7%, годовой уровень инфляции в октябре сохранился на уровне 8,9%. Рост цен на продовольственные товары остается самым высоким среди компонентов (11,3%), однако отмечено замедление роста цен на основные группы товаров, за исключением плодоовощной продукции.
 
Несмотря на сохранение существенного вклада, в октябре замедление темпов роста цен отмечено на масла и жиры, сахар, хлебобулочные изделия и крупы, яйца. Годовой рост цен на мясную продукцию сохранился на прежнем уровне. При этом дальнейший рост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция, в частности овощи закрытого грунта.
 
Рост цен на эти продукты по-прежнему связан с ростом издержек производства, в том числе возросшей себестоимостью на фоне высоких цен на зерновые и кормовые культуры, энергоресурсы, а также продолжающимся рекордным удорожанием на мировых продовольственных рынках. Ограничительные меры на отдельных рынках (квоты на кормовые, масличные культуры) направлены на оказание сдерживающего влияния на цены.
 
Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в октябре до 7,8% (в сентябре 2021 года - 7,5%). Основной рост цен пришелся на ГСМ и автомобили. Цены на дизельное топливо повысились на 16,6% за месяц, в годовом выражении - рост на 24,4%. Зафиксировано ускорение роста цен на автомобили в результате восстановления спроса, сбоев в поставках и удорожания комплектующих. Годовой рост цен на платные услуги в октябре 2021 года незначительно ускорился до 6,9% (в сентябре 2021 года - 6,8%) на фоне удорожания услуг мобильной связи, ресторанно-гостиничного обслуживания. Кроме того, наблюдалось некоторое удорожание услуг транспорта, в частности на услуги автомобильного и железнодорожного транспорта.
 
Вместе с тем, темп роста тарифов на регулируемые услуги несколько замедлился (5,4%): отмечено снижение цены на отопление и холодную воду в октябре, повышение - на электроэнергию.
 
В октябре отмечен существенный рост на сельхозпродукцию в ответ на рост издержек и сокращение предложения. В этой связи продолжилось дальнейшее удорожание продукции у производителей продуктов питания.
 
В последние месяцы (июль - октябрь) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, продолжил замедление, однако сохраняется на высоких значениях (17,8%, г/г). Вместе с тем цены в области производства продуктов питания продолжили ускорение, темпы роста в годовом выражении достигли 15,5%. В октябре цены продолжили повышаться на мясную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия, муку и крупы. Также значительный рост цен отмечен в обработке кормов для сельхозживотных (с 6,7% до 14%).
 
Кроме того, удорожание зафиксировано на продукты нефтепереработки (бензин, дизель, газ), годовые темпы роста которых достигли в октябре 36%. 
 
В октябре значительно подорожала сельскохозяйственная продукция - на 6,2% за месяц, что стало максимальным приростом за последние девять лет (с ноября 2012 года). В годовом выражении темп роста цен на агропродукцию ускорился до 18%, преимущественно за счет продукции растениеводства на фоне сокращения урожая зерновых, роста цен на мировых рынках и удорожания энергоресурсов. Цены на растительную продукцию продолжили ускорение в последние месяцы, в частности в октябре отмечено удорожание мягкой пшеницы (на 16,7%, г/г), масличных культур (на 30,4%), овощей открытого грунта (картофель, морковь, капуста). В структуре продукции животноводства отмечено удорожание яиц (26,9%). 
 

ЕБРР выпустил первые облигации в национальной валюте, привязанные к ставке TONIA

15.11.2021, 18:59 51490
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил первые облигации в местной валюте с плавающей ставкой, привязанной индексу TONIA в тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба ЕБРР, подписка на трехлетние облигации, выставленные на аукционе по цене 100% на сумму 12,5 млрд тенге, была проведена на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Организатором размещения выступила Tengri Partners - диверсифицированная коммерческая банковская группа, базирующаяся в Центральной Азии.
 

По трехлетним облигациям выплачивается плавающий купон (с нулевым спредом) по безрисковой ставке TONIA, рассчитанной с использованием составного индекса TONIA (TCI)", - говорится в сообщении банка.

 
Выпуск ЕБРР - первая облигация, привязанная к новой ставке. TONIA и TCI были разработаны, с применением лучшего международного опыта, KASE при содействии Рабочей группы денежного рынка, в которую входят Национальный банк Казахстана, ЕБРР и ведущие финансовые институты страны. KASE осуществляет публикацию ставки и индекса. 
 
TONIA является надежным эталоном, привязанным к ликвидному рынку сделок репо "овернайт" в тенге. В соответствии с рыночной практикой индексации транзакций по аналогичным безрисковым ставкам овернайт в других валютах, TONIA будет вычисляться ежедневно, а затем будет рассчитываться накопленная ставка в конце каждого процентного периода (каждые 3 месяца). Использование TCI упрощает вычисления и снижает риск операционной ошибки.
 

Ставка TONIA является важной составляющей долгового рынка Казахстана, используемой для построения кривой доходности государственных облигаций. Этот бенчмарк является надежным, репрезентативным и прозрачным индикатором для участников местного финансового рынка. Выпуск облигаций является признанием надежности TONIA как основного индикатора денежного рынка в Казахстане. KASE планирует продолжить реализацию мер, необходимых для развития долгового рынка и улучшения его ориентиров", - отметила заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.

 

Эта знаковая сделка будет стимулировать развитие рынка местной валюты в стране, и мы также планируем использовать TONIA в качестве базовой ставки ЕБРР при кредитовании в тенге. Выпуски такого рода облигаций от кредитора с рейтингом AAA, такого как ЕБРР, улучшат качество портфеля любого инвестора в Казахстане", - сказал в свою очередь глава ЕБРР в Казахстане Хусейн Озхан. 

 
Как сообщалось ранее, за период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн.
 
 

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