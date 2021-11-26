Мининдустрии и Минэнерго провели совещание по текущей ситуации обеспечения авиатопливом

Поставщикам авиатоплива было указано о необходимости принятия мер по ускоренной отгрузке авиатоплива для авиапредприятий и своевременно довести вырабатываемый объем до конечных потребителей", - сообщили в МИИР.
Кроме того, в целях планирования объемов выработки авиатоплива на отечественных НПЗ в долгосрочной перспективе предприятиям поручено представить прогнозные планы потребления топлива до 2030 года.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов поручил авиакомпаниям и аэропортам в полной мере осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских регулярных перевозок с учетом предстоящих праздничных дней.
Министр энергетики Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива, добавил глава Минэнерго.
В ходе совещания заслушаны доклады председателя Комитета гражданской авиации, руководителей авиакомпаний Эйр Астана, СКАТ, Qazaq Air, аэропортов городов Нур-Султана и Алматы, компаний "КазМунайГаз" и АО "НК КТЖ" о текущих остатках авиатоплива в аэропортах, объемах потребления и производства до конца текущего года, планах на 2022 год, отгрузке законтрактованных объемов и транспортировке авиатоплива по железной дороге.
В связи с перебоями в поставках авиационного топлива Международный аэропорт Алматы завил, что рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, чтобы обеспечить топливом пассажирские рейсы и рейсы с коммерческим грузом.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщили, что приостановления выполнения регулярных авиарейсов не ожидается.