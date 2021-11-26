Мининдустрии и Минэнерго провели совещание по текущей ситуации обеспечения авиатопливом

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провели совместное рабочее совещание по текущей ситуации обеспечения авиатопливом для нужд гражданской авиации с участием руководителей отечественных аэропортов, авиакомпаний, национальных компаний "КазМунайГаз", "Казакстан Темір Жолы" и крупных поставщиков авиатоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поставщикам авиатоплива было указано о необходимости принятия мер по ускоренной отгрузке авиатоплива для авиапредприятий и своевременно довести вырабатываемый объем до конечных потребителей", - сообщили в МИИР.

Кроме того, в целях планирования объемов выработки авиатоплива на отечественных НПЗ в долгосрочной перспективе предприятиям поручено представить прогнозные планы потребления топлива до 2030 года.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов поручил авиакомпаниям и аэропортам в полной мере осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских регулярных перевозок с учетом предстоящих праздничных дней.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива, добавил глава Минэнерго.

В ходе совещания заслушаны доклады председателя Комитета гражданской авиации, руководителей авиакомпаний Эйр Астана, СКАТ, Qazaq Air, аэропортов городов Нур-Султана и Алматы, компаний "КазМунайГаз" и АО "НК КТЖ" о текущих остатках авиатоплива в аэропортах, объемах потребления и производства до конца текущего года, планах на 2022 год, отгрузке законтрактованных объемов и транспортировке авиатоплива по железной дороге.