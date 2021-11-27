Стоит отметить, что в рамках информационной системы мы вполне можем это реализовать. К сожалению, ранее в своем выступлении представитель информационного продукта ОО BTS-Digital не успел рассказать о разработанном функционале в силу ограниченного времени. Думаю, что для обсуждения информационной системы и разъяснения принципа ее работы будет проведена отдельная сессия", - сказал он.
Реестр недобросовестных предпринимателей планируют создать в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов в ходе Х Гражданского форума "30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства" рассказал о планах по внедрению реестра недобросовестных предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе мероприятия заместитель председателя правления общественного объединения "Защита прав потребителей "Адилет"" города Нур-Султана Турсун Джагпарова высказала недовольство по поводу отсутствия реестра недобросовестных предпринимателей, некачественной продукции, сертификатов на сайте Минторговли РК.
В свою очередь министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что инициатива о внедрении соответствующего реестра уже стоит на повестке министерства и активно обсуждается.
Министр добавил, что функционал системы будет заключаться в возможности потребителей оценивать магазины и услугодателей через единый QR-код и сразу же отражать в ней все имеющиеся жалобы и факты нарушения прав потребителей, сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей.