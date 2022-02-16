Минэкологии привлекает швейцарские инвестиции в развитие рыбного хозяйства

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии Сериккали Брекешев подписал Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития осетроводства в Казахстане с представителями швейцарской компании "Caviar House & Prunier Group SA" и "Swiss Choice Holding SA", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы подписали меморандум по развитию рыбного хозяйства с швейцарскими компаниями "Caviar House & Prunier Group SA" и "Swiss Choice Holding SA". Министерство заинтересовано в привлечении инвестиций, учитывая, что этому уделяет большое внимание и руководство нашей страны", - написал глава ведомства в Twitter.
Меморандум предусматривает увеличение производства действующих рыбоводных хозяйств, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, внедрение передовых технологий в развитие производства икры осетровых рыб и создание нового канала сбыта икры "Qazaq" на международном рынке.
В Минэкологии отметили, что Швейцария благодаря эффективному управлению и планированию занимает лидирующие позиции в области рыбного хозяйства.
Мы высоко ценим возможность подписания с Вашей компанией Меморандума о сотрудничестве. Убежден, что наше сотрудничество позволит внедрить наилучшие технологии в развитие производства икры осетровых рыб и создаст новый канал сбыта казахстанской икры на внутреннем и международном рынке", - отметил министр.
Напомним, что в 2021 году правительством Казахстана принята программа развития рыбного хозяйства на 2021 - 2030 годы, в рамках которой Министерством экологии проводятся работы по реализации инвестиционных проектов, в том числе по созданию рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб и производству их икры.