Султанов поднял проблему роста "серого" оборота китайских товаров на рынке ЕАЭС

АЛМАТЫ. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов поднял проблемы "серого" оборота китайских товаров на рынке Евразийского экономического союза в ходе трехсторонней встречи таможенных и налоговых служб Казахстана, Кыргызстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению на рынке ЕАЭС "серого" оборота китайских товаров. Такая тенденция не может оставаться без должного внимания со стороны правительств наших стран", - отметил Султанов.
Он акцентировал внимание на рисках, которые несет увеличение "серого" импорта: недопоступление налогов в бюджеты, ввоз контрафактной, некачественной и порой небезопасной продукции на рынки союза.
Этот фактор негативно влияет на развитие конкурентного рынка во взаимной торговле, что в конечном счете ставит под угрозу развитие отдельных чувствительных отраслей экономики", - резюмировал глава МТИ.
В ходе переговоров стороны обсудили итоги прошлогодней встречи на уровне Министерств финансов Казахстана и России с выработкой дополнительных мер по реализации взаимных договоренностей. Были рассмотрены вопросы обмена информацией между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Сторонами отмечено, что организация процесса взаимодействия позволит решить актуальные вопросы по борьбе с теневой экономикой трех стран, рассказали в пресс-службе правительства РК.
Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение проблемы достоверного отражения стоимости в товаросопроводительных документах по товарам, перемещаемым во взаимной торговле. Сторонами поддержана необходимость более глубокой проработки данного вопроса, а также определение категорий экспортеров с высоким риском и точечной работы с ними.
Кроме того, в ходе переговоров удалось договориться о налаживании трехстороннего взаимодействия с участием фискальных и правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана и России на предстоящий год.
По итогам встречи стороны отметили, что реализация достигнутых договоренностей придаст положительный импульс в укреплении сотрудничества в таможенно-налоговой сфере, что в целом положительно повлияет на экономику трех стран.