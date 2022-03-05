В РК планируют увеличить объемы выращенной рыбы почти в два раза

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В ходе заседания коллегии председатель Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Нариман Жунусов сообщил, что в текущем году объемы выращенной рыбы планируется увеличить с 13,1 тысячи тонн до 22,7 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также будут введены упрощенные меры налогообложения деятельности по переработке рыбы, сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.
Жунусов отметил, что в прошлом году комитет полностью выполнил план работы, была утверждена программа развития рыбного хозяйства. Сейчас проводится соответствующая работа по реализации данной программы до 2030 года.
В апреле 2021 года утверждена программа развития рыбного хозяйства. Поставлена задача увеличить объемы выращенной рыбы до 270 тысяч тонн в год к 2030 году. На сегодняшний день рыбоводством по республике занимаются около 300 хозяйств, и по сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 40%", - рассказал председатель комитета.
Кроме того, реализовано девять инвестиционных проектов по производству рыбы, создано около 280 рабочих мест и привлечено около 3 млрд тенге частных инвестиций. На совещании также обсуждались вопросы по борьбе с незаконным выловом рыбы, воспроизводству рыбных ресурсов, сотрудничеству с международными организациями и был озвучен план работы на текущий год.
В частности, в этом году комитет намерен увеличить объемы выращенной рыбы с 13,1 тысячи тонн до 22,7 тысячи тонн. Планируется разработать концепцию и проект закона "Об аквакультуре", а также принятие упрощенных мер налогообложения деятельности по переработке рыбы.
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