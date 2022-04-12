В нацкомпании "КазМунайГаз" досрочно сменился председатель правления

Фото: АО НК КазМунайГаз

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Решением правления АО "Самрук-Казына" Курмангазы Исказиев назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "КазМунайГаз". Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу компании.

Курмангазы Исказиев окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института имени В.И. Ленина по специальности "горный инженер-геолог".

В 2006 году защитил в Томском политехническом университете диссертацию с присвоением квалификации "кандидат геолого-минералогических наук".

В 2021 году в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина защитил диссертацию с присвоением ученой степени "доктор геолого-минералогических наук". Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени Аль-Фараби (2015 год).

Трудовую деятельность начал в 1985 году на производственном объединении "Эмбанефть", где в последующем прошел все ступени производства от оператора до генерального директора АО "Эмбамунайгаз".

С 2006 по 2008 годы занимал должности заместителя директора департамента геологии и разработки, директора департамента геологии и разработки АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".

С 2008 по 2015 годы работал в АО "НК "КазМунайГаз" исполнительным директором по добыче нефти и газа, управляющим директором по геологии, геофизике и резервуарам, главным геологом, заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по геологии и перспективным проектам, управляющим директором по неоперационным активам (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), управляющим директором по геологии.

С 2015 по 2018 годы - генеральный директор (председатель правления) АО "Эмбамунайгаз", генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".

С 2018 по 2020 годы - заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по разведке, добыче и нефтесервисам, заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по геологии и разведке.

С 2020 года - генеральный директор (председатель правления) АО "Разведка и Добыча "КазМунайГаз".

С февраля 2022 года - заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" по разведке и добыче.