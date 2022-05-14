От импорта каких продуктов зависит Казахстан

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане наблюдается зависимость от целого ряда импортных продовольственных товаров, включая социально значимые продукты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным energyprom.kz, рынок Казахстана зависим от импортного сахара. По итогам января - февраля 2022 года в страну завезли 42,3 тысячи тонн сахара - на 17,9% больше, чем годом ранее. Импорт перекрыл спрос на заметные 70,2%.

В немалой мере от импорта зависит и удовлетворение спроса на сыры и творог: здесь импортеры обеспечили 52,8% и 43,4% рынка соответственно", - отметили аналитики.

В то же время высокий уровень самообеспечения отмечен по таким продуктам, как мука, обработанное молоко, хлеб, рис, мясо.

За первый квартал текущего года в стране произвели продуктов питания на 607,8 млрд тенге - на 24,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Индекс промышленного производства в секторе составил 103,8%.

В региональном разрезе основной объем производства пришелся на Алматинскую область: 88,1 млрд тенге, плюс 25,5% в деньгах за год.

В тройке лидеров также оказались Костанайская и Восточно-Казахстанская области: 83,5 млрд и 65,7 млрд тенге соответственно. Наименьший объем пришелся на Мангистаускую область: всего 2,3 млрд тенге.

Основной объем производства продуктов питания составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 млрд тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 млрд тенге), а также молочные продукты (94 млрд тенге). В натуральном выражении среди основных продуктов питания выросло производство сыра и творога (на 9,4% за год, до 9,2 тысячи тонн), растительного масла (на 8,9%, до 138,6 тысячи тонн), муки (на 8,9%, до 881,4 тысячи тонн), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5%, до 39,7 тысячи тонн), мяса и субпродуктов (на 4,9%, до 85,1 тысячи тонн) и риса (на 4,5%, до 54,6 тысячи тонн)", - говорится в обзоре.

Вместе с тем значительно сократилось производство приготовленной или консервированной другим способом рыбы и икры (на 54,9%, до 2,4 тысячи тонн), сахара (на 20,3%, до 51,2 тысячи тонн), свежей рыбы (на 17,4%, до 10,1 тысячи тонн) и сливочного масла (на 10,3%, до 5,3 тысячи тонн).

Напомним, по данным Минсельхоза РК, обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых, за счет отечественного производства составляет 80%.

По 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%, в их числе: хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.

По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это - томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.

Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал Ербол Карашукеев, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.