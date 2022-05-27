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Транзитный энергокоридор через территорию Казахстана в Кыргызстан предлагает построить Россия

26.05.2022, 17:11 10886
Транзитный энергокоридор через территорию Казахстана в Кыргызстан предлагает построить Россия
БИШКЕК. 26 МАЯ - Страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность строительства энергокоридора - линии постоянного тока из России в Киргизию через территорию Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. По его словам, проект позволит увеличить обмен мощностью между странами Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС

Министр также сообщил о планах синхронизации энергосистем России и Таджикистана, согласно которым Таджикистан планируется включить в объединенную энергосистему Центральной Азии, которая перестала существовать в 2009 году, но было воссоздана спустя десять лет. Сейчас в нее входят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
 
По данным ТАСС, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия планируют к 1 января 2025 года сформировать общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза за счет интеграции национальных рынков электроэнергии. Одним из условий такого процесса является соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей.
 

В настоящий момент каждый участник ЕАЭС самостоятельно формирует свой энергобаланс исходя из внутренних потребностей. С переходом к единому рынку системы смогут работать, дополняя друг друга", - пишет сайт.

 

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Страны ЕАЭС создадут единую Евразийскую ассоциацию интернет-торговли

26.05.2022, 19:18 7666
БИШКЕК. 26 МАЯ - Ведущие ассоциации электронной торговли стран ЕАЭС создадут единую Евразийскую ассоциацию интернет-торговли. Соответствующее соглашение было подписано на полях Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Осенью прошлого года главами правительств наших стран утверждена дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли, которая предполагает в том числе разработку проекта профильного международного соглашения", - напомнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Одной из новелл дорожной карты как раз и предполагалось создание добровольных объединений электронной торговли в Союзе, призванных на основе саморегулирования вырабатывать правила для своих участников, а также защищать интересы граждан и предпринимателей. 
 
Министр подчеркнул, что сегодня на фоне падения объемов внешней электронной торговли в связи с вводимыми ограничениями появляются новые возможности для развития отрасли в рамках внутрисоюзного контура. Однако существующее правовое регулирование на уровне ЕАЭС недостаточно точно учитывает специфику электронной торговли, а создание разнонаправленной национальной правовой базы в странах Союза может привести к возникновению взаимных барьеров.
 
Выходом из сложившейся ситуации является предусмотренная дорожной картой разработка профильного "зонтичного" соглашения.
 
В качестве предложений для включения в соглашение по электронной торговле было названо формирование универсальных подходов функционирования единого рынка, наделение Союза компетенцией по разработке базовых правил, соблюдение принципа недискриминации при защите прав участников электронной торговли и регулировании оборота данных, а также применение электронных документов.
 

Мы со своей стороны готовы подготовить необходимую правовую базу. А техническое взаимодействие по остающимся вопросам предлагаем бизнесу проводить самостоятельно, например в рамках взаимодействия ассоциаций", - заключил Андрей Слепнев.

 
Заместитель директора департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Лобанов в своем выступлении отметил проблему двойного налогообложения в рамках внутрисоюзной электронной торговли, после урегулирования которой он ожидает существенного роста товарооборота между государствами - членами ЕАЭС. В части внешней торговли он видит возможности, открывающиеся на фоне текущей ситуации в связи с легализацией параллельного импорта. 
 

Это ключевое сейчас решение, которое позволит сохранить объем оборота, а возможно, даже обеспечить рост", - подчеркнул он.

 
Президент российской Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил возможности, которые могут открыть новые товарные категории для торговли в трансграничном формате в рамках Союза.
 

Это доставка алкогольной продукции, лекарственных препаратов, ювелирных изделий, БАДов и иных товаров, которые сейчас не во всех странах можно продавать", - пояснил он.

 
Управляющий директор ООО "Интернет Решения" (OZON) (Российская Федерация) Сергей Беляков поделился планами дальнейшей экспансии интернет-площадки на пространстве ЕАЭС: компания уже работает в Беларуси и Казахстане. Готова выходить в Армению и Кыргызстан.
 
В свою очередь президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин призвал к скорейшему внедрению на интернет-площадках стран Союза возможности оплаты при помощи банковских карт "МИР", что поможет вернуть потерянных из-за внешнего давления клиентов.
 

Создать благоприятный режим для российских предпринимателей поручил Токаев

26.05.2022, 18:24 8976
Создать благоприятный режим для российских предпринимателей поручил Токаев
Фото: telegram/Борт№1
БИШКЕК. 26 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил участников Евразийского экономического форума и бизнесменов внимательно изучить работу международного финансового центра "Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам президента, из России в Казахстан прибыло более 200 бизнесменов, которые разместились на площадке МФЦА. 
 

Я дал поручение руководителям всех соответствующих ведомств создать режим наибольшего благоприятствования для российских предпринимателей, они будут обеспечены всеми необходимыми условиями, начиная от миграционного режима и заканчивая решением других вопросов", - отметил глава государства.

 
Он напомнил, что Международный финансовый центр успешно функционирует и является очень хорошей международной площадкой.
 

Этот центр оперирует в соответствии с английским правом. Есть очень большой интерес со стороны как российских, так и других компаний к Международному финансовому центру. Еще раз приглашаю всех более внимательно посмотреть на его работу", - заявил президент на заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке. 

 
Напомним, 26 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан, где провел переговоры с главой республики Садыром Жапаровым. По итогам встречи двух президентов подписан ряд документов. Также Токаев принял участие в заседании Евразийского экономического форума.
 

"Роснефть" внедряет российские инновации для добычи нефти на зрелых месторождениях

26.05.2022, 18:13 9646
"Роснефть" внедряет российские инновации для добычи нефти на зрелых месторождениях
Накопленная добыча компании "Оренбургнефть" (входит в "Роснефть") с начала разработки месторождений в 1963 году достигла 450 млн тонн нефти, а доказанные геологические запасы нефти - 1,7 млрд тонн. Этого удалось достичь благодаря успешному применению отечественных инновационных технологий интенсификации нефтедобычи на месторождениях, находящихся на последних стадиях выработки.
 
Внедрение новых подходов в геологоразведке и производстве позволяет делать открытия и проникать в ранее неизученные глубины и пласты. С 2014 года "Оренбургнефть" внедрила 50 программных продуктов отечественного производства с целью повышения эффективности бизнес-процессов. Примечательно, что все они разработаны в России и уже являются востребованными у зарубежных партнеров, например, из Китая.
 
Один из примеров - РН-ГРИД - симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) нового поколения, который обеспечивает полную технологическую независимость от зарубежного ПО в области инженерных расчетов для ГРП - технологии обеспечения и интенсификации добычи нефти. Симулятор позволяет наиболее точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении операций гидроразрыва. За 2021-2022 годы в "Оренбургнефти" смоделировано 240 дизайнов ГРП, а реализация операций в среднем позволила в два раза увеличить производительность скважин.
 
Еще одна разработка - гидродинамический симулятор РН-КИМ, который позволяет создавать цифровые двойники месторождений и моделировать все важнейшие процессы, происходящие в пласте при добыче нефти и газа. "Оренбургнефть" уже построила на симуляторе более 30 моделей. Взаимосвязь всех наземных систем инфраструктуры месторождений, информация о геологии и состоянии разработки подземной части месторождений хранится и анализируется в другом продукте - РН-КИН. Программа аккумулирует все известные сведения о месторождении и может спрогнозировать и продемонстрировать его "поведение" при тех или иных воздействиях.
 
Зрелые месторождения для компании "Оренбургнефть" стали своего рода полигоном для проверки и внедрения новых технологий. Ежегодно здесь испытывают порядка 20-25 новых технологий по различным направлениям: энергетика, бурение, наземная инфраструктура, трубопроводный транспорт, текущий и капитальный ремонт скважин. Применение новых технологий на зрелых месторождениях особенно актуально, потому что их ресурсы истощаются и процесс добычи непрерывно усложняется.
 

Роснефть" в Оренбургской области последовательно реализует программу повышения эффективности добычи на зрелых месторождениях за счет внедрения передовых технологий бурения и строительства скважин. В 2021 году нефтяники предприятия пробурили 93 скважины, что на 22 скважины больше, чем годом ранее. В период 2022-2026 годов АО "Оренбургнефть" намерена пробурить и ввести в эксплуатацию 262 скважины, в том числе 94 горизонтальных с многопортовым ГРП. Как отмечают в компании, ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности является одним из ключевых направлений комплексной стратегии развития компании "Роснефть" до 2030 года.

 

Токаев о ЕАЭС: будем работать со всеми участниками нашего союза

26.05.2022, 17:39 10221
Фото: telegram/БОРТ №1
БИШКЕК. 26 МАЯ - Евразийский экономический союз создавался для создания надлежащих условий международной торговли участниками этого объединения, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы можем задаться вопросом, насколько ЕАЭС был успешен в достижении этой цели. Я бы ответил положительно - да, действительно ЕАЭС показал свою эффективность, в том числе в сложнейших геополитических условиях, которые происходят сейчас", - подчеркнул глава Казахстана. 

 
По словам Токаева, наличие противоречий по некоторым вопросам является нормальным для таких интеграционных объединений, поскольку каждое государство видит свои национальные интересы по-своему.
 

Каждое государство настаивает на том, чтобы именно так решались вопросы - как оно считает нужным, это нормальное состояние в каждой международной организации, и особенно в тех, которые занимаются торговлей. От торговли зависит жизнь наших народов, наших людей, именно для этого и была создана Евразийская экономическая комиссия. Она работает, на наш взгляд, успешно, к этому времени 80% барьеров были устранены", - отметил президент Казахстана.

 
По его словам, Казахстан был, является и будет сторонником развития евразийской интеграции на деловой основе. 
 

И, конечно же, будем работать со всеми государствами - участниками нашего союза", - заявил Токаев.

 

Депутат: 40% казахстанцев большую часть бюджета тратят на продукты

26.05.2022, 16:57 11596
Депутат: 40% казахстанцев большую часть бюджета тратят на продукты
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - В Казахстане 40% населения тратят большую часть своего бюджета на продукты питания, заявила сегодня на пленарном заседании сената депутат Динар Нукетаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,3%, по неофициальным данным, - свыше полутора миллиона человек. Всемирный банк отметил, что уровень бедности в Казахстане составляет 2,8 доллара, а в России 6 долларов США в день", - заявила депутат.

 
При этом некоторые международные эксперты говорят о том, что черта бедности в Казахстане установлена на одном уровне со странами Африки и Южной Америки, хотя в последние годы в стране наблюдается многократный рост ВВП, отметила Нукетаева.
 

40% малообеспеченного населения тратит 59% своего бюджета на питание. Более 85% из двух миллионов самозанятых людей зарабатывают меньше 100 тысяч тенге в месяц, из них 10% имеют доход ниже прожиточного минимума. А в некоторых регионах этот показатель достигает примерно 30%", - сообщила депутат. 

 
Отметим, что сегодня на заседании сената были рассмотрены меры по реализации программы повышения доходов населения до 2025 года, которая разработана правительством по поручению главы государства. Как сообщили в пресс-службе сената, главной целью реализации модернизационной повестки президента страны является улучшение жизни каждого гражданина Казахстана.
 

Повышение доходов населения является стратегической задачей. От этого зависит доверие населения к государству и успех всех реформ. Граждане должны реально прочувствовать улучшение благосостояния. В связи с этим старые методы "освоения выделенных средств" уже не будут работать. Поэтому целесообразно введение принципов проектного подхода. При этом необходимо предусмотреть личную ответственность конкретных руководителей за достижение запланированных результатов. Нужно также совершенствовать и механизмы контроля за выполнением программы", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

 
Он подчеркнул, что в реализацию данной программы вовлечено большое число государственных органов. В связи с этим принципиально важно обеспечить эффективную координацию их работы.
 

В общей сложности эти меры охватывают 3,8 млн человек, а это практически половина трудоспособного населения страны. При этом, для того чтобы люди прочувствовали реальные улучшения, важно не допустить и параллельного необоснованного роста цен. Поэтому нельзя забывать, что еще одной задачей программы повышения доходов населения является сдерживание инфляции", - сказал председатель палаты.

 

На Петропавловской ТЭЦ снесут разрушившуюся трубу

26.05.2022, 16:49 11166
На Петропавловской ТЭЦ снесут разрушившуюся трубу
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - Аварийную дымовую трубу на ТЭЦ-2 в Петропавловске снесут до основания, заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в ходе пресс-тура по строительным объектам города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы области, труба  не подлежит восстановлению, сообщает Петропавловск.news

Мы уже определились, трубу будем заваливать. Она не подлежит восстановлению, это подтвердила предварительная экспертиза, полученная на днях. Она работает с 1961 года. Сейчас принимаются нужные технические решения для того, чтобы 11 рабочих котлов ТЭЦ-2 были переподключены на две оставшиеся трубы. В рабочем режиме должно быть 9 котлов, когда холодает - 10, еще один должен быть в резерве. Деньги уже найдены", - сообщил Аксакалов. 


По его словам, платить за ремонт и реконструкцию будут владельцы предприятия. На это акционеры уже выделили около 18,5 миллиарда тенге. 

Для ремонта котлов было необходимо 587 тонн труб. Сейчас все материалы нашли. Сейчас отдельные части котлов ремонтируются в трех городах - Петропавловске, Темиртау и Экибастузе. То, что планировали постепенно отремонтировать в течение трех-четырех лет, мы сделаем сейчас. При этом отремонтируем капитально. Не было бы счастья, да несчастье помогло", - пояснил аким СКО. 


Напомним, первая дымовая труба ТЭЦ-2 частично обрушилась 20 марта. В настоящее время до сих пор производится разбор завалов. А на самой трубе работы не ведутся, хотя, как нам стало известно, специалисты по демонтажу труб на предприятие приезжали и даже произвели начальные работы, однако вскоре уехали. По состоянию на середину мая никаких работ на вершине обрушившейся трубы не велось.
 

Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.

Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.

Министерство энергетики Казахстана пообещало выделить 17,5 млрд тенге на ремонт Петропавловской ТЭЦ.

В Минэнерго сообщили, что энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.
 

Премьер Кыргызстана: при расширении ЕАЭС способен устранить дисбалансы в мирохозяйственных связях

26.05.2022, 11:38 15941
БИШКЕК. 26 МАЯ - Открывая первый Евразийский экономический форум в Бишкеке, премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался об огромном потенциале Евразийского экономического союза для дальнейшей интеграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одним из главных инструментов интеграции. Они эффективно развивают интеграцию, что позволяет загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки во многие страны мира. ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз", - заявил Жапаров.

 
По его словам, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран - это "задача-минимум". Задачей-максимум является укрепление позиций на внешнем рынке.
 

Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток. Экономический центр тяжести смещается на Азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, значит, открывается окно в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию", - цитирует спикера РИА Новости.

 
Глава кабмина КР отметил, что ЕАЭС открывает широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества.
 

Уверен, что научно-технической, промышленной базы, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого союза самодостаточными, что в дальнейшем обеспечит процветающее и устойчивое, светлое будущее нашим детям и будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях", - сказал премьер.

 
Жапаров пожелал участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие ЕАЭС в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономике.
 

В Павлодаре запустили завод по производству нефтегазового оборудования

26.05.2022, 11:33 14211
Фото: pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 26 МАЯ - В Павлодаре запустили производственную площадку ТОО "КазПромБезопасность ПВ". Данный проект реализован в рамках карты индустриализации. В создание и развитие производственной площадки инвестировано более 246 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие будет изготавливать теплообменные аппараты, конденсаторы, аппараты воздушного охлаждения, криогенное оборудование, многочисленные разновидности деталей трубопроводов, различные виды металлоконструкций и другое. В производственные планы входит многогранное расширение линейки изготавливаемой продукции.
 

На производственной площадке ТОО "КазПромБезопасность ПВ" установлено современное оборудование, которое отвечает всем требованиям стандартов при изготовлении высококачественной продукции (…) Создано 40 дополнительных рабочих мест. Планируется, что штат предприятия будет расширен до 150 человек", - рассказали в Министерстве индустрии инфраструктурного развития РК.


Напомним, в Казахстане планируют увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении.
 

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