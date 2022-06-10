Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в регионе

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В ходе заседания Совета иностранных инвесторов заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что дальнейшее улучшение инвестклимата и усиление системы защиты прав инвесторов являются стратегическими целями Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в Центральной Азии. Он напомнил, что в 2021 году иностранные партнеры вложили в Казахстан около 24 млрд долларов, что на 38% выше, чем в предыдущем году.
Мы очень признательны вам за эти инвестиции. И сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства перед иностранными партнерами. Сегодня государство дает более 100 фискальных и нефискальных инструментов поддержки. Казахстан в дальнейшем будет проводить политику открытых дверей для инвесторов. В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или создание совместных предприятий.
Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала. Я уверен, что здесь Совет иностранных инвесторов обязательно сыграет роль. Особенно в части нахождения выгодных решений и обмена опытом в соответствующих сферах сотрудничества", - сказал глава государства.