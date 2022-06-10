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Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в регионе

09.06.2022, 18:54 16181
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В ходе заседания Совета иностранных инвесторов заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что дальнейшее улучшение инвестклимата и усиление системы защиты прав инвесторов являются стратегическими целями Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в Центральной Азии. Он напомнил, что в 2021 году иностранные партнеры вложили в Казахстан около 24 млрд долларов, что на 38% выше, чем в предыдущем году.
 

Мы очень признательны вам за эти инвестиции. И сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства перед иностранными партнерами. Сегодня государство дает более 100 фискальных и нефискальных инструментов поддержки. Казахстан в дальнейшем будет проводить политику открытых дверей для инвесторов. В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или создание совместных предприятий.
 

Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала. Я уверен, что здесь Совет иностранных инвесторов обязательно сыграет роль. Особенно в части нахождения выгодных решений и обмена опытом в соответствующих сферах сотрудничества", - сказал глава государства.

 

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С июля в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации – МИИР РК

10.06.2022, 16:52 2666
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - С 1 июля 2022 года в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации. Комитет индустриального развития МИИР РК провел онлайн-совещание по вопросам перехода недропользователей на единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг при осуществлении закупок, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил председатель КИР Ильяс Оспанов, в настоящий момент правительством РК осуществляется интеграция всех электронных площадок регулируемых закупок с порталом "Единое окно закупок", в том числе ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей", где свои закупки проводят недропользователи. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо обеспечить переход справочника товаров, работ и услуг со статистического классификатора продукции (СКП) на ЕНС ТРУ. 
 
В соответствии с изменениями в подзаконных актах МИИР и Минэнерго требования об использовании кодов справочника ЕНС ТРУ вместо СКП вступает в силу с 1 июля 2022 года. Однако на практике большинство компаний-недропользователей не торопятся с переходом на указанный справочник, хотя данная работа ведется с 2020 года и за это время неоднократно доводилась до сведений всех участников закупок в сфере недропользования.
 

Правообладателем ЕНС ТРУ является ТОО "Самрук-Казына Контракт". Всем недропользователям сейчас необходимо ускорить работу по заключению договоров на его использование, а также создание необходимых и отсутствующих кодов ЕНС ТРУ. Ранее мы неоднократно в ГИС "Реестр" делали соответствующие объявления", - подчеркнул спикер.

 
По информации Оспанова, на сегодняшний день большинство крупных компаний уже начали работу в данном направлении. По состоянию на 31 мая 2022 года "Самрук-Казына Контракт" заключены договоры с 94 организациями недропользователей, в ИС ЕНС ТРУ зарегистрировано 113 пользователей, которыми отправлено 11 929 заявлений на создание нового кода.
 
Также в ходе онлайн-совещания стало известно, что АО "QazIndustry" проведена модернизация ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей". В частности, изменено доменное имя, IP-адрес и осуществлена замена классификатора на ЕНС ТРУ. В данный момент готовится работа по его запуску. Ближе к концу июня в ГИС "Реестр" будет размещено официальное объявление, после которого пользователи смогут зарегистрироваться в обновленной системе.
 

"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения

10.06.2022, 15:46 4181
"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО "Казфосфат". Компанию уличили в завышении цен на минеральное удобрение аммофос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК


В агентстве подчеркнули, что изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерно изменению цены реализации товара. 
 

В рамках расследования установлено, что "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывал аммофос по монопольно высокой цене. Это в свою очередь влияет на цену конечной сельхозпродукции и на покупательскую способность в целом", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

 
В настоящее время компании направлено заключение по результатам расследования. В случае его возврата будет возбуждено дело об административном правонарушении с внесением предписания. Информацию о юридической ответственности в АЗРК озвучат после подведения итогов расследования.
 
По данным ведомства, в настоящее время ТОО "Казфосфат" снизило цену с 185 тысяч тенге за тонну до 173 тысяч тенге. При этом компания начала возврат оплатившим клиентам разницы между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге.
 

Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ

10.06.2022, 14:55 5191
Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Страны Содружества Независимых Государств намерены подписать проект соглашения о торговле услугами и взаимодействии в вопросах инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее решение было принято по итогам прошедшего в казахстанской столице 94-го заседания Экономического совета СНГ, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 
 

Казахстан в этом году председательствует в СНГ. Мы настроены на активную совместную работу для достижения общих целей дальнейшей региональной консолидации и прогресса в сотрудничестве на пространстве Содружества", - цитирует Султанова ТАСС


По его словам, участники встречи рассмотрели в том числе меры оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию в мире. 
 

Действующий инструмент - это соглашение о зоне свободной торговли, дополнительным инструментом должен стать проект соглашения о торговле услугами, взаимодействии в вопросах инвестиций. Эта работа также ведется очень слаженно во всех странах Содружества. Мы договорились о том, что будем максимально ускорять принятие этого документа, потому что для наших экономик, для наших предприятий, отраслей и конкретно бизнесменов это очень важный инструмент для достижения тех задач, которые мы ставим", - пояснил глава ведомства.

 

В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ

10.06.2022, 14:35 5626
В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерство энергетики РК намерено утвердить предельную цену на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке Республики Казахстан вне товарных бирж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость газа составит 33 600 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, сообщается в тексте документа, опубликованном на портале "Открытые НПА". Документ доступен для обсуждения до 24 июня 2022 года. 
 
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.
 
Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2022 года Минэнерго утвердило предельную стоимость сжиженного нефтяного газа в размере 28 тысяч тенге за тонну без учета НДС.
 
В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

Казахстанцы стали реже продавать и покупать жилье

10.06.2022, 12:02 7491
Казахстанцы стали реже продавать и покупать жилье
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 41,9% за месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мае 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 500 и по сравнению с апрелем 2022 года (52 520) уменьшилось на 41,9%. 
 
Наибольшая покупательская активность сохранилась в городе Алматы и Карагандинской области, 4395 и 4055 сделок соответственно. 
 
Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области - 630. В продажах преобладают многоквартирные дома, всего 21 078 сделок. 
 
По данным Бюро национальной статистики, граждан, как и в апреле, больше интересуют 2-комнатные квартиры. В мае было оформлено 8 тысяч 2-комнатных квартир, 1-комнатных на тысячу меньше. По индивидуальным домам были оформлены 9422 сделки. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей. Количество сделок купли-продажи жилья за май 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 36,9%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области - -64,6% по сравнению с маем прошлого года. 

Ранее сообщалось, что в РК почти на 28% выросли цены на вторичное жилье.

Напомним, с 1 апреля в стране действуют новые пороги достаточности пенсионных накоплений, которые казахстанцы могут использовать в том числе для приобретения жилья. 
 

В Казахстане прожиточный минимум вырос на 20% за год

10.06.2022, 11:27 8271
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В мае текущего года в Казахстане прожиточный минимум составил 42,6 тысячи тенге - на 19,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За пять лет величина прожиточного минимума выросла на 83,5%, за десять лет - в 2,6 раза. В мае 2021 года показатель составлял 35,6 тысячи тенге - на 10,9% больше, чем годом ранее", - информирует finprom.kz

 
По данным аналитиков, в региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тысячи тенге - на 24,5% больше, чем годом ранее. 
 
Отмечается, что среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тысячи тенге) и Алматы (45,4 тысячи тенге). В топ-5 вошли Восточно-Казахстанская (43,1 тысячи тенге) и Павлодарская (42,6 тысячи тенге) области. 
 
Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. 
 

Среди казахстанцев мужского пола в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована для малышей в возрасте 0,5-1 года: 28,3 тысячи тенге. Далее идут маленькие казахстанцы в возрасте 1-3 лет (29,7 тысячи тенге) и 4-6 лет (36,2 тысячи тенге)", - сообщают эксперты. 

 
Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для подростков в возрасте 14-17 лет: 53,7 тысячи тенге. Для мужчин-пенсионеров величина прожиточного минимума составила 42,7 тысячи тенге. 
 
По данным аналитиков, для казахстанок прожиточный минимум, сохраняя тот же принцип распределения, составил значительно меньше по каждой из групп. Так, величина прожиточного минимума для девочек в возрасте 0,5-1 года составила лишь 26,6 тысячи тенге, 1-3 лет - 28,3 тысячи тенге, 4-6 лет - 32,6 тысячи тенге. 
 
Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для девушек в возрасте 14-17 лет, однако это всего 41,2 тысячи тенге. Для женщин пенсионного возраста показатель составил 36,8 тысячи тенге. 
 

Разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории составила от 5% до 30,5%", - добавили эксперты.

 

В семи регионах Казахстана утверждены сниженные тарифы на комуслуги

10.06.2022, 10:58 9156
В семи регионах Казахстана утверждены сниженные тарифы на комуслуги
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В семи регионах Казахстана утверждены сниженные тарифы на комуслуги на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по итогам мая 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 7 регионах страны (город Нур-Султан, Алматинская область, ВКО, Жамбылская область, Костанайская область, Мангистауская область, Павлодарская область) утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по таким услугам, как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и предоставление подъездных путей", - проинформировали в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 

 
В КРЕМ подчеркнули, что, согласно законодательству о естественных монополиях, субъект естественных монополий (СЕМ) обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы. 
 
Вместе с тем, согласно правилам формирования тарифов, анализ отчета субъекта об исполнении утвержденной тарифной сметы проводится ведомством уполномоченного органа, то есть тарифным ведомством в течение шестидесяти календарных дней со дня его поступления.
 
Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК отмечает, что неисполнение СЕМ определенных обязательств, к примеру по модернизации и развитию, которые он взял на себя при получении тарифа, влечет со стороны тарифного регулятора введение компенсирующего тарифа, то есть временное снижение тарифа до полного возврата потребителям неосвоенных средств. 
 

Таким образом, КРЕМ и его территориальные подразделения рассмотрели и проанализировали отчеты тех субъектов-монополистов, чьи отчеты на сегодня уже рассмотрены на предмет исполнения утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020-2021 годов", - сообщили в комитете. 

 
Отмечается, что на сегодня по результатам рассмотрения отчетов выявлены неисполнения обязательств по 30 СЕМ, из них такие крупные субъекты-монополисты, как АО "Астана-Энергия", АО "Астана-Теплотранзит" , КГП "Талдыкоргантеплосервис"и другие. 
 
Снижение тарифов в разрезе услуг в среднем составило: 
 
- теплоснабжение - 17%; 
 
- водоснабжение - 7,4%; 
 
- водоотведение - 3%; 
 
- электроснабжение - 18,6%; 
 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что КРЕМ и его территориальные подразделения продолжают работу в части анализа отчетов субъектов-монополистов, результаты которых будут сообщены дополнительно", - добавили в пресс-службе. 

 

Смаилов обсудил планы по выходу Казахстана на мировые рынки капитала с президентом J.P. Morgan

10.06.2022, 10:19 9796
Смаилов обсудил планы по выходу Казахстана на мировые рынки капитала с президентом J.P. Morgan
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречи с представителями инвестиционного банка J.P. Morgan и французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE на полях 34-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече со старшим вице-президентом TotalEnergies SE Жулиеном Пуже обсуждены вопросы нефтегазовой деятельности компании в Казахстане, реализация проектов в ветроэнергетике и шаги по декарбонизации экономики.
 
TotalEnergies SE является одним из крупнейших инвесторов в нашей стране и активно участвует в проектах "Кашаган" и "Дунга". Кроме того, компания реализовала два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях, отметили в пресс-службе правительства.
 
С президентом J.P. Morgan в России и СНГ Яном Тавровским была обсуждена глобальная макроэкономическая ситуация, взаимодействие с международными финансовыми организациями, планы Казахстана по выходу на мировые рынки капитала.
 

Для нас принципиально важно реализовать текущие планы в рамках декарбонизации. Мы бы хотели использовать компетенции J.P. Morgan для разработки ESG-стандартов и их правильного применения в наших проектах", - сказал Смаилов.


Напомним, с компанией TotalEnergies SE подписано соглашение о принципах, направленное на реализацию крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.
 

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