Глава Минсельхоза прокомментировал пятикратное подорожание сахарной свеклы в РК

Фото: Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Глава Министерства сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сегодня рассказал, почему сахарная свекла подорожала в 5 раз и почему производителям не хватает собственного сырья для производства сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Одной из причин стало то, что поставщики сахарной свеклы подняли цены.

Если раньше мы покупали свеклу по 3-5 тысяч тенге за тонну, то сейчас цена сырья составляет 15 тысяч", - рассказал Карашукеев в среду.

По его словам, с учетом субсидий, расходов на сырье и оплату труда стоимость переработки одной тонны сахарной свеклы составила 9 тысяч тенге.

Что касается казахстанских производителей, по словам главы МСХ, весной он лично посетил Алматинскую и Жамбылскую области и провел переговоры с фермерами, выращивающими сахарную свеклу.

Нам удалось увеличить закупочную цену на 3-5 тысяч, до 15 тысяч тенге, субсидии тоже увеличили до 15 тысяч тенге. С их учетом наши фермеры получат до 30 тысяч тенге за тонну сахарной свеклы. Это существенный рост, и он позволит нам сохранить рентабельность", - заявил Карашукеев.

В то же время он выразил сомнение, что в ближайшее время удастся удовлетворить потребности производителей сахара в отечественном сырье. У проблемы есть две причины: недостаток воды для полива выращиваемой сахарной свеклы и нехватка финансирования. Между тем выращивание сахарной свеклы требует высоких затрат и хорошего полива.

Так, в 2020 году в Алматинской области тысяча гектаров свеклы пропали из-за нехватки воды.

Фермеры, конечно, испугались этого и начали сокращать площади посева, чтобы снизить свои потери", - рассказал Карашукеев.

Сейчас, по его словам, разработана отдельная дорожная карта по сахарной свекле.

Также планируется выращивать сахарную свеклу в Павлодарской области, для чего в регионе планируется выделить под поля более 20 тысяч гектаров земли. Вопрос лишь в финансировании проекта. Как отмети глава Минсельхоза, на строительство сахарного завода мощностью 8-13 тысяч тонн понадобится от 150-200 млрд тенге.

Есть вариант - построить небольшие сахарные заводы. Выращивать в Павлодарской области сахарную свеклу и везти ее на юг нерентабельно", - сказал Карашукеев.



