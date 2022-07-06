В Казахстане распределение жилья для очередников будет проходить централизованно

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Распределение жилья для очередников будет проходить централизованно и прозрачно. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Алихана Смаилова, в текущем году ожидается ввод 15 млн квадратных метров жилья, что даст возможность 138 тысям семей улучшить свои жилищные условия. Так, за 5 месяцев введено 4,7 млн квадратных метров жилья (103,4% к прошлому году).
Для достижения всех показателей по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нами были разработаны новые подходы в жилищной политике, которые позволят повысить доступность жилья для граждан, а также улучшить условия и качество их жизни. Теперь распределение жилья для очередников будет осуществляться централизованно и прозрачно по принципу одного окна. Основным оператором выступит "Отбасы банк", - сказал он.
Также премьер-министр сообщил о новых механизмах обеспечения граждан жильем. Среди них - субсидирование арендной платы и строительство жилья на селе. В этом году за счет данных механизмов планируется обеспечить 70 тысяч граждан субсидиями на аренду и порядка 2,8 тысячи новым жильем в сельской местности.
Глава кабмина обратил внимание на проводимую обширную работу по цифровизации жилищно-коммунальной сферы. Внедряются системы "Е-Курылыс" и "Е-Шанырак", а также централизованный учет данных по вводу жилья через портал градостроительного кадастра.
В целом, отметил Алихан Смаилов, для консолидации и упорядоченности подходов в жилищном строительстве и ЖКХ ведется работа по принятию концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.
Завершая выступление, премьер-министр поручил Мининдустрии совместно с заинтересованными госорганами:
- обеспечить качественную и оперативную отработку всех положений законопроекта по новым подходам в жилищной политике с парламентом;
- завершить работы по внедрению всех информационных систем в жилищной сфере и обеспечить их интеграцию со всеми необходимыми базами данных;
- принять меры по своевременному вводу запланированных объемов жилья и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения нуждающихся.
Как сообщалось ранее, в стране предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке БВУ.