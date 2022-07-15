МИИР: в стоимость казахстанских авто утилизационный сбор не включается

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Финансовые санкции и уход Visa и Masterсard из РФ, а также массовая миграция россиян в Казахстан возвращают популярность системам денежных переводов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь-май 2022 года объем переводов через системы международных денежных переводов (СДП) из-за рубежа в РК составил рекордные 178,8 млрд тенге - на 58,4% больше по сравнению с январем-маем 2021 года, информирует ranking.kz

Две трети полученных из-за рубежа средств в текущем году пришлись лишь на апрель и май - 52,5 млрд и 69,2 млрд тенге соответственно. Это самые высокие месячные показатели в секторе за все время.

По данным аналитиков, наибольший объем средств (более 40% от общей суммы) был отправлен в РК из России: 72,3 млрд тенге, рост - сразу в 3,1 раза за год. При этом из них на апрель пришлось 18,3 млрд тенге, на май - сразу 45,6 млрд тенге. Таким образом, непосредственно в мае на Россию пришлось две трети переводов из-за рубежа в РК.

Далее по объему переводов в РК за январь-май идут США (19,8 млрд тенге), Кыргызстан (19,1 млрд тенге), Южная Корея (17 млрд тенге) и Узбекистан (16,3 млрд тенге). Значительные объемы средств пришлись также на Германию (8,7 млрд тенге) и Турцию (5,8 млрд тенге).

Почти две трети переводов ожидаемо были получены через российскую систему "Золотая Корона": 113,6 млрд тенге - на 83,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следом идут Western Union (33,1 млрд тенге) и MoneyGram (21,5 млрд тенге)", -уточняется в обзоре.