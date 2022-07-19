Новые рейсы запускаются из Казахстана в Уфу

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В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия нового маршрута по направлению Алматы - Уфа.
Так, российская авиакомпания Red Wings начиная с 4 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Уфа с частотой 1 рейс в неделю по четвергам. Кроме того, авиакомпания Red Wings с 4 августа текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-Султан - Уфа с частотой 1 рейс в неделю по четвергам", - сообщили в КГА РК.
Отмечается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.
Открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Азимут" запускает авиарейсы маршрутом Нур-Султан - Уфа.