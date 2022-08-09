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Казахстан планирует с сентября возобновить авиасообщение с Вьетнамом

08.08.2022, 15:03 5911
Казахстан планирует с сентября возобновить авиасообщение с Вьетнамом
Фото: telegram/КГА
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Вьетнама ведет работу по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань - Нур-Султан и Камрань - Алматы с частотой 2-3 раза в неделю начиная с конца сентября текущего года на воздушных судах типа Airbus А-330", - сообщили в комитете. 

 
Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами, подчеркнули в ведомстве. 
 
Vietjet Air - низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира (Сингапур, Малайзия, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Тайвань, Южная Корея, Китай, Япония и Индия) по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.
 

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В Казахстане повысились цены на жилье

08.08.2022, 12:22 7821
В Казахстане повысились цены на жилье
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане за год (июль 2022 года к июлю 2021 года) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья - на 19,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%", - информирует Бюро национальной статистики. 

 
По данным аналитиков, в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 32,5%, Нур-Султане - на 27,6%, Усть-Каменогорске - на 26,1%. 
 
На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - Кызылорда (44%), Усть-Каменогорск (43,7%), Талдыкорган (43,4%) и Нур-Султан (41,3%), а на рынке аренды жилья - Алматы (47,2%). 
 
Сообщается, что за год (июль 2022 года к июлю 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья - на 19,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%. 
 
Кроме того, за месяц (июль 2022 года к июню 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,8%, продажу нового жилья - на 0,5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,4%.
 

В Казахстане кофе подорожал на 20%, чай - на 17% за год

08.08.2022, 10:50 8871
В Казахстане кофе подорожал на 20%, чай - на 17% за год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане кофе подорожал на 20%, чай - на 17% за год. При этом импорт чая в страну заметно сокращается, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В июле текущего года кофе в РК подорожал на 19,6% за год, чай - на 16,7%. Сильнее всего рост цен на кофе ощутили жители Шымкента: сразу на 47,4%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская и Атырауская области: плюс 26,6% и плюс 25% соответственно. Наименьшее удорожание - на 10,1% - было зафиксировано в Северо-Казахстанской области, сообщает Energyprom.kz.
 
Печальное первенство по росту цен на чай держат Северо-Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Шымкенте.
 
Кофе продолжает дорожать уже второй год подряд не только в РК, но и в мире в целом, сообщает "Хабар24". Дорожает также топливо. Вкупе с последствиями изменения климата это способствует общему росту цен. Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, в прошлом году из-за засухи и холода потеряла пятую часть урожая. Чем больше сокращается производство, тем ожидаемо выше цены на конечный продукт.
 
По итогам первого полугодия в стране произвели 8,5 тысячи тонн переработанных чая и кофе - на 8,6% меньше, чем годом ранее.
 
В региональном разрезе более половины производства традиционно пришлось на Алматы: 4,5 тысячи тонн, минус 21% за год. В лидерах также Шымкент (2,6 тысячи тонн, плюс 4,3%) и Алматинская область (973 тонны, плюс 83,2%).
 
В 2021 году объем производства чая и кофе составлял 19,6 тысячи тонн - на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.
 
По итогам января-мая 2021 года отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные чай и кофе на 27,2% против 30,1% годом ранее.
 
На долю импорта, соответственно, пришлось 72,8%. В Казахстан завезли 17,3 тысячи тонн чая и кофе - на 5,9% меньше, чем годом ранее.
 
На экспорт было отправлено 2,3 тысячи тонн переработанных чая и кофе, минус 22,2% за год. На внутреннем рынке РК реализовали 21,4 тысячи тонн продукции - на 8% меньше, чем годом ранее.
 
За тот же период (январь-май 2022 года) в страну импортировали 11 тысяч тонн чая со вкусо-ароматическими добавками или без них на сумму $36 млн. Сокращение в натуральном выражении составило 21,6%, в денежном - 28,2%.
 
Наибольший объем импорта чая пришелся на Кению: 4,4 тысячи тонн - на 28,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил $14,6 млн.
 
На второй и третьей строчках оказались Индия (3,5 тысячи тонн на сумму $9,8 млн) и Россия (1,1 тысячи тонн на сумму $7,6 млн).
 

Премьер-министр поручил выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты

06.08.2022, 18:20 24121
Премьер-министр поручил выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания было отмечено, что за последний месяц рост цен составил 0,8%. Больше всего подорожали репчатый лук, сахар и рис, при этом отмечается снижение цен на капусту, морковь и картофель, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
По данным МСХ, на сегодняшний день в стране имеется более 680 тысяч тонн основных продовольственных товаров, включая говядину, мясо птицы, муку, картофель, подсолнечное масло, куриное яйцо и молоко. Принимаются комплексные меры по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом пшеницы, сахара и соли. 
 

Минсельхозом принят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Теперь нужно принять меры, чтобы энергично продвигаться по его реализации с соответствующими регионами. Также, когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз сахара, их раздали множеству мелких поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более низкой цене, чем это могут сделать мелкие компании", - сказал Алихан Смаилов.

 
На заседании было также отмечено, что Агентством по защите и развитию конкуренции продолжается реализация мер антимонопольного реагирования в отношении площадок реализации социально значимых продовольственных товаров. В частности, с начала года заключено 132 комплаенс-соглашения, в том числе со снижением торговой надбавки с 15 до 10%, по всем фактам торговых нарушений проводятся расследования.
 
Что касается регионов - максимальный рост цен на СЗПТ за месяц был допущен в Улытауской (на 1,5%), Карагандинской (1,4%) и Костанайской областях (1,3%).
 

Мы видим, что субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстрадоходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том числе по торговым наценкам на всех этапах реализации, то ситуация не изменится", - сказал Алихан Смаилов.

 
Глава правительства подчеркнул, что еще одним волнующим граждан вопросом стал рост цен на лук. Так, за последний месяц цены выросли в среднем на 11,9%. Наибольший рост за месяц зафиксирован в Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской областях и городе Алматы.
 

Коллеги, если по сахару были объективные внешние причины, то ситуация с луком - это результат вашей недоработки. У акиматов имелись все возможности, в том числе механизм своевременной контрактации поставок будущего урожая. Поручаю акимам регионов активно использовать его для наполнения стабилизационных фондов. При этом хочу подчеркнуть, что в данном вопросе важна своевременность", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что одной из причин роста цен является наличие излишних звеньев посредников между производителем и конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформированы региональные комиссии.
 

Поручаю акимам регионов активизировать работу указанных комиссий, более тесно работать с сельхозтоваропроизводителями и оптовиками. Кроме того, необходимо усилить меры контроля и привлечения к административной ответственности за превышение торговой надбавки, отходя от формальных подходов работы", - сказал Алихан Смаилов.

 
Подводя итоги совещания, глава правительства еще раз подчеркнул, что вопросы сдерживания цен на продукты питания имеют приоритетное значение.
 
В этой связи Министерству сельского хозяйства поручено: представить эффективный и актуальный баланс производства и потребления СЗПТ, отражающий все факторы влияния на продовольственную безопасность; совместно с акиматами областей в ручном режиме обеспечить заблаговременную контрактацию регионами осенних овощей; на постоянной основе мониторить объемы запасов СЗПТ и оперативно реагировать на их изменения.
 
Акиматам регионов премьер-министр поручил обеспечить своевременное наполнение социально значимыми продовольственными товарами стабилизационных фондов.
 

Министерству торговли совместно с акиматами регионов поручаю усилить работу по осуществлению контроля за соблюдением допустимой розничной торговой надбавки и повысить в целом эффективность принимаемых мер. Необходимо выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующие рыночным механизмам и направленные на борьбу не с последствиями, а с причинами роста", - сказал премьер-министр.

 

В ЕАЭС обсуждают проекты международных договоров по формированию общих энергетических рынков

05.08.2022, 19:50 36401
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - 4-5 августа формате видеоконференции состоялись совещания по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа с участием членов Евразийской экономической комиссии и руководителей уполномоченных органов государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На основании договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года было предусмотрено до 1 января 2025 года поэтапное формирование общих энергетических рынков стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
В настоящее время сторонами активно обсуждаются содержание и условия проектов международных договоров по формированию общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа стран - участниц ЕАЭС.
 
Формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС предлагается осуществлять на основании приоритетного обеспечения потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах; обеспечения устойчивого развития экономик, энергетической и экологической безопасности государств-членов; развития взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов.
 
Формирование общего рынка газа ЕАЭС будет осуществляться с учетом: экономических интересов государств-членов (включая особенности функционирования и развития внутренних рынков газа государств-членов) и законодательства государств-членов; особенностей функционирования и развития газовых рынков государств - членов ЕАЭС; первоочередного обеспечения внутренних потребностей в газе и международного опыта формирования общего рынка газа.
 
По итогам совещаний проекты международных договоров в дальнейшем будут доработаны с учетом замечаний и предложений сторон. В самое ближайшее время страны ЕАЭС продолжат предметное обсуждение проектов указанных документов.
 

Минсельхоз разработал план по развитию сахарной отрасли

05.08.2022, 17:28 38671
Минсельхоз разработал план по развитию сахарной отрасли
Фото: Минсельхоз РК
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министерство сельского хозяйства разработало комплексный план по развитию сахарной отрасли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цель проекта - увеличение производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы до 38 тысяч га и проведения модернизации сахарных заводов с обновлением технологического оборудования и расширением производственных мощностей для стабильного обеспечения внутреннего рынка сахаром.
 
В плане предусматривается проведение комплексного анализа земель сельскохозяйственного назначения и составление реестров неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в свеклосеющих районах, пригодных к возделыванию сахарной свеклы.
 
Также планируется провести комплексный анализ прилегающей к сельскохозяйственным землям оросительной инфраструктуры (каналы, арыки, водохранилища и прочее) на предмет технического состояния и потребности в строительстве/реконструкции.
 
Будет проведен анализ эффективности имеющихся посевных площадей и формирование перечня земельных участков сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, земель сельскохозяйственного назначения (поливная пашня/богарные земли) с учетом потребностей сахарных заводов.
 
Сахарным заводам предоставят неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, пригодные к возделыванию сахарной свеклы, в радиусе 150 км от сахарного завода для обеспечения собственным сырьем с учетом потребностей сахарных заводов.
 
Планируется пересмотреть нормативы субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды; расширить площади под водосберегающие технологии с доведением до 70,5 тысячи га к 2026 году и пересмотреть нормативы субсидий за объемы сахарной свеклы, сданной на сахарный завод, с введением встречных обязательств для получателей субсидий.
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 11 августа.
 

Смаилов призвал страны Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном

05.08.2022, 16:26 39966
Смаилов призвал страны Персидского залива к реализации совместных проектов с Казахстаном
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Фалахом Мубараком Аль-Хаджрафом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, энергетике и агропромышленном секторе.
 
Смаилов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства со странами организации.
 

Мы обладаем большим потенциалом развития торгового и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов и дальше обеспечивать благоприятный деловой климат для всех инвесторов. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить деловые круги стран совета к реализации совместных проектов", - сказал премьер-министр.

 
Глава правительства отметил, что Казахстан готов нарастить поставки высококачественной муки, масличных и других сельскохозяйственных культур в страны Персидского залива, а также укреплять взаимодействие в сфере транзита, в том числе за счет развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 
При этом Алихан Смаилов добавил, что для дальнейшего развития межгосударственных связей необходимо проработать вопрос расширения географии полетов, включая открытие прямых рейсов из Казахстана в Оман и Бахрейн.
 
В свою очередь Найеф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф отметил, что недавний визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию внес большой вклад в укрепление отношений с арабскими странами.
 

У стран Персидского залива есть большие планы по инвестированию в Казахстан. Считаем необходимым организовать совместные бизнес-форумы, чтобы определить взаимовыгодные направления сотрудничества. В частности, мы заинтересованы в развитии партнерства в энергетике, сельском хозяйстве и образовании", - сказал генсек ССАГПЗ.

 

На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа

05.08.2022, 16:04 40506
На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа
Фото: depositphotos
АТЫРАУ. 5 АВГУСТА - На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему", - сообщила компания NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта.

 
В компании отметили, что данное происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
 

В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций", - пояснили в компании. 


Ранее сообщалось, что значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск.
 

Проблему с задержками рейсов удастся решить к октябрю - глава Air Astana

05.08.2022, 15:34 38386
Проблему с задержками рейсов удастся решить к октябрю - глава Air Astana
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - О причинах задержек рейсов в Казахстане и сроках решения проблемы рассказал президент группы компаний Air Astana Питер Фостер на брифинге "Операционная деятельность Air Astana: проблемы и планы развития", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Фостера, основная проблема - восстановление системы глобальных авиаперевозок после пандемии коронавируса. 
 

В сочетании с острой нехваткой персонала и ресурсов во многих европейских аэропортах из-за увольнения людей и сокращения расходов во время пандемии возникают серьезные проблемы для самих аэропортов. Поэтому многие пассажиры столкнулись с задержками рейсов, за что мы приносим искренние извинения", - заявил Фостер. 

 
По его словам, еще одной причиной задержек стало проведение ремонта взлетно-посадочных полос в нескольких аэропортах Казахстана и случаи столкновений с птицами. 
 

С начала этого года уже произошло 63 случая столкновений с птицами, 10 из них привели к повреждениям воздушных судов", - рассказал Фостер.

 
Иногда, по его словам, аэропорты могут в последний момент ограничить количество пассажиров или багажа, что также создает определенные проблемы. 
 
По его мнению, ситуация стабилизируется примерно к октябрю.
 
Для решения проблемы с задержками Air Astana сократила количество рейсов и выделила резервный самолет Airbus A320. 

Ранее сообщалось, что Air Astana была оштрафована за задержку рейсов.
 

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