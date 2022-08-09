Казахстан планирует с сентября возобновить авиасообщение с Вьетнамом

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НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане кофе подорожал на 20%, чай - на 17% за год. При этом импорт чая в страну заметно сокращается, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В июле текущего года кофе в РК подорожал на 19,6% за год, чай - на 16,7%. Сильнее всего рост цен на кофе ощутили жители Шымкента: сразу на 47,4%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская и Атырауская области: плюс 26,6% и плюс 25% соответственно. Наименьшее удорожание - на 10,1% - было зафиксировано в Северо-Казахстанской области, сообщает Energyprom.kz.

Печальное первенство по росту цен на чай держат Северо-Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Шымкенте.

Кофе продолжает дорожать уже второй год подряд не только в РК, но и в мире в целом, сообщает "Хабар24". Дорожает также топливо. Вкупе с последствиями изменения климата это способствует общему росту цен. Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, в прошлом году из-за засухи и холода потеряла пятую часть урожая. Чем больше сокращается производство, тем ожидаемо выше цены на конечный продукт.

По итогам первого полугодия в стране произвели 8,5 тысячи тонн переработанных чая и кофе - на 8,6% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе более половины производства традиционно пришлось на Алматы: 4,5 тысячи тонн, минус 21% за год. В лидерах также Шымкент (2,6 тысячи тонн, плюс 4,3%) и Алматинская область (973 тонны, плюс 83,2%).

В 2021 году объем производства чая и кофе составлял 19,6 тысячи тонн - на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.

По итогам января-мая 2021 года отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные чай и кофе на 27,2% против 30,1% годом ранее.

На долю импорта, соответственно, пришлось 72,8%. В Казахстан завезли 17,3 тысячи тонн чая и кофе - на 5,9% меньше, чем годом ранее.

На экспорт было отправлено 2,3 тысячи тонн переработанных чая и кофе, минус 22,2% за год. На внутреннем рынке РК реализовали 21,4 тысячи тонн продукции - на 8% меньше, чем годом ранее.

За тот же период (январь-май 2022 года) в страну импортировали 11 тысяч тонн чая со вкусо-ароматическими добавками или без них на сумму $36 млн. Сокращение в натуральном выражении составило 21,6%, в денежном - 28,2%.

Наибольший объем импорта чая пришелся на Кению: 4,4 тысячи тонн - на 28,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил $14,6 млн.

На второй и третьей строчках оказались Индия (3,5 тысячи тонн на сумму $9,8 млн) и Россия (1,1 тысячи тонн на сумму $7,6 млн).