На Кашагане возобновляют производство

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АТЫРАУ. 10 АВГУСТА - NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта сообщил о постепенном возобновлении производства в ночь с 9 на 10 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ожидается, что данные работы будут сопровождаться ограниченным сжиганием газа на морском и наземном комплексах в рамках соответствующих разрешений. Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган, и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени", - сообщили в компании.
Напомним, на прошлой неделе на Кашагане были приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка.