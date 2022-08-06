Фото: depositphotos
АТЫРАУ. 5 АВГУСТА - На Кашагане приостановлены работы в связи с обнаружением признаков утечки газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 августа 2022 года был произведен безопасный останов установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему", - сообщила компания NCOC - оператор Северо-Каспийского проекта.
В компании отметили, что данное происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей. На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций", - пояснили в компании.
Ранее сообщалось, что значительно снизился объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск.