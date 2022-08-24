В ряде регионов Казахстана тарифы на комуслуги снижены на 9,05 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - За первое полугодие 2022 года объем товарооборота Казахстана с Россией достиг 11,6 млрд долларов США, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Ranking.kz , доля РФ от общего объема товарооборота РК за год уменьшилась с 23,7% до 18,3%.

На экспорт из Казахстана в Россию приходится лишь 29,1% от товарооборота с РФ. Так, объем экспорта за январь-июнь 2022 года составил 3,4 млрд долларов США, реальный рост - на 0,5%. В свою очередь импорт из РФ в РК за год вырос на 7%, до 8,3 млрд долларов США. Доля России от общего объема импорта Казахстана за год уменьшилась, при этом она все еще составляет внушительные 38,5%", - информирует портал.

По данным аналитиков, больше всего из РК в РФ за январь-июнь 2022 года экспортировали продуктов неорганической химии, неорганических или органических соединений драгоценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов: 448,8 тысячи тонн на сумму 574,7 млн долларов США. Следом идут плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали на сумму 400,3 млн долларов США, а также железные руды и концентраты, включая обожженный пирит, на сумму 217,3 млн долларов США.

В количественном выражении за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из РК в РФ экспортировали в 3,5 раза больше тракторов, в 2,6 раза больше шлаковаты, минеральной силикатной ваты и аналогичной минеральной ваты навалом, в листах или рулонах, в 2,1 раза больше раковин, умывальников, консолей раковин, ванн, биде, унитазов, сливных бачков, писсуаров и аналогичных санитарно-технических изделий из керамики, а также искусственного корунда определенного или неопределенного химического состава, оксида алюминия и гидроксида алюминия.

Из РФ в РК за январь-июнь 2022 года больше всего импортировали прутков из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали: 333,3 тысячи тонн на сумму 261,8 млн долларов США. Следом идут трубы из черных металлов, включая чугунные (159,1 тысячи тонн на сумму 202,8 млн долларов США), а также плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали (133,9 тысячи тонн на сумму 159,8 млн долларов США).

По сравнению с январем-июнем 2021 года в количественном выражении больше всего вырос импорт из РФ в РК древесностружечных плит, OSB-плит и аналогичных плит из древесины или других одревесневших материалов, пропитанных или не пропитанных смолами или другими органическими связующими веществами (в 3,2 раза), литого и прокатного, листового или профилированного стекла, имеющего или не имеющего поглощающего, отражающего или неотражающего слоя, но не обработанного каким-либо иным способом (в 2,7 раза), этилового неденатурированного спирта с концентрацией менее 80%, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков (в 2,3 раза), а также мелассы, полученной в результате извлечения или рафинирования сахара (в 2,1 раза).