Система Orphus

"Атамекен": Китай снимает ряд ограничений для казахстанского бизнеса

14.09.2022, 20:01 17646
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" высоко оценивают итоги переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли 14 сентября в казахстанской столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписано 10 документов, в том числе совместное заявление глав государств. В НПП отмечают важность договоренностей, достигнутых в текущей геополитической ситуации. Для казахстанской стороны они упрощают экспорт и доступ на внутренний китайский рынок, для китайской - предоставляют альтернативный маршрут для торговли с европейскими странами, сообщает пресс-служба нацпалаты.
 
По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Нурлана Сакуова, казахстанско-китайское сотрудничество выйдет на новый уровень, и для отечественного бизнеса откроются дополнительные возможности в кооперации и привлечении инвестиций. 
 

Десять соглашений - это результат серьезной совместной работы между двумя правительствами, в которой "Атамекен" тоже участвовала. В частности, при согласовании таких крупных документов, которые предусматривали снятие барьеров, излишних требований к транспорту, требований в сфере санитарного, ветеринарного контроля для казахстанского бизнеса в части экспорта или взаимной торговли. Казахстанский бизнес экспортирует и сырье, и переработанную продукцию, зерно, муку, мясо. За последние несколько лет по ряду продукции по переработке мы не можем активно войти в китайский рынок. У них есть внутренние требования, например как перевозить зерно или муку, в какой таре, на какой платформе. Поэтому эти требования и были проговорены и с учетом нашей позиции были или снижены, или исключены. Эти барьеры для казахстанского бизнеса снимаются. Соглашения были приняты в сфере транспорта, логистики. В первую очередь они интересны для Китая, который экспортирует в Европу. Сейчас в связи с ситуацией между Украиной и Россией они пересматриваются. Для Китая становится актуальным и привлекательным наш транскаспийский коридор, по которому за 8 месяцев 2022 года объем перевозок увеличился в 2,5 раза по сравнению с периодом прошлого года, перевезено 1,3 млн тонн грузов. В целом будет упрощен экспорт казахстанской продукции в Китай и увеличен экспорт китайской продукции через Казахстан в Европу. Взаимный интерес", - сказал Нурлан Сакуов.

 
В НПП "Атамекен" отмечают, что видят три сферы взаимного интереса казахстанско-китайского сотрудничества: развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность; сотрудничество в сырьевом секторе, прежде всего в энергетике: нефть, газ, добывающий сектор, который связан с добычей редкоземельных элементов, цветных металлов и элементов, востребованных в зеленой энергетике. Третьим блоком можно определить цифровизацию и транспортную сферу, в которой в определенных традиционных транзитных направлениях возник перегруз.
 

новости по теме

Долг "Самрук-Казына" составил 10 трлн тенге

15.09.2022, 18:27 1511
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Общий долг группы компаний фонда "Самрук-Казына" составляет порядка 10 триллионов тенге, заявил глава фонда Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас общий долг фонда составляет порядка 10 триллионов тенге. Из них большую долю составляют долги компании КазМунайГаз, долги компании КТЖ и долги фонда. Что касается компании КазМунайГаз, привлечены под эффективные проекты, достаточно высокая цена на нефть, никаких рисков в реализации по возврату данных долгов нет, эти проекты самоокупаемы. То же самое по проектам фонда. Долги привлекались на выкуп доли Кашагана, это основная доля в нашем портфеле", - цитирует tengrinews.kz Алмасадама Саткалиева. 

 
По словам главы фонда, на уровне совета директоров в компании приняли решение, что эту долю обратно выкупит КазМунайГаз, сообщает informburo.kz. 
 
Он также подчеркнул, что это увеличит её финансовые возможности, в том числе для проведения IPO. 
 

Долги КТЖ в текущем объёме полностью обслуживаются компанией. Но в то же время фонд оказывает поддержку компании по ликвидности. В частности, мы выкупили облигации компании КТЖ. Исходя из программы реформ, которые объявлены по КТЖ, исходя из подходов, связанных с увеличением транзита по линии КТЖ, в частности, транзита Китай-Европа, увеличением услуг, мы считаем, что КТЖ сможет в полном объёме исполнить свои долговые обязательства", - добавил Алмасадам Саткалиев. 

 
Ранее сообщалось, что "Самрук-Энерго" разделят на два предприятия. 
 

"Самрук-Энерго" разделят на два предприятия

15.09.2022, 14:52 5056
"Самрук-Энерго" разделят на два предприятия
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - До 2025 года фонд "Самрук-Казына" сократит долю в крупнейших компаниях Казахстана, инициировав их приватизацию, IPO и SPO. Об этом заявил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компанию "Самрук-Энерго" разделят на два предприятия, сообщил глава фонда. По его словам, в одном из них останутся все угольные активы. Второй компании SamrukGreenCo достанутся все зеленые активы, в том числе ГЭС и объекты ВИЭ. Она будет выведена на IPO уже в 2023-2024 годах.
 

В настоящее время ведется активная подготовительная работа для проведения IPO "КазМунайГаза" на локальных биржах KASE и AIX. В эти дни стартует роуд-шоу в городах Казахстана для вовлечения широких слоев населения. Наша задача - обеспечить осведомленность и максимальный охват населения", - сказал Саткалиев.

 
До 2025 года планируется вывести на IPO компании КМГ, AirAstana, QazaqGaz и КТЖ, провести SPO компании KEGOC. 
 
При этом фонд сохранит контрольные пакеты в стратегических активах, добавил Саткалиев.
 
Напомним, в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован.
 

"Сбербанк Казахстан" сменил название и прошел перерегистрацию

15.09.2022, 14:41 5801
"Сбербанк Казахстан" сменил название и прошел перерегистрацию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ -  14 сентября 2022 года была осуществлена перерегистрация ДБ АО "Сбербанк" в связи с изменением наименования на "Акционерное общество Bereke Bank", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы банка, изменение наименования не окажет влияния на исполнение банком своих обязательств перед клиентами и партнерами. 
 
Для клиентов условия обслуживания по банковским продуктам, включая банковские счета и операции по ним, депозиты, конверсионные операции, займы, останутся неизменными.
 
Перевыпуск дебетных и кредитных карточек, а также подписание дополнительных соглашений с клиентами к действующим договорам не требуется. 
 

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров, в мобильных приложениях банка или позвонив в контакт-центр банка: с мобильного телефона для физических лиц по номеру - 5030; с мобильного телефона для юридических лиц по номеру - 7744", - сообщили в пресс-службе.


Напомним, активы "Сбербанка Казахстан" составляют 2 триллиона тенге. 
 

В Казахстане мясо птицы подорожало за год на 28%

15.09.2022, 10:01 9201
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане по итогам августа текущего года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В том числе куры подорожали на 25,9%, куриные окорочка - на 28,5%, грудка - на 29,3%, голень и бедро - на 29,5%, сообщает energyprom.kz.
 
В региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области: на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области - на 15% за год.
 
В августе текущего года на прилавках магазинов и на базарах РК килограмм кур в среднем стоил 1,3 тысячи тенге, килограмм куриных окорочков - 1,2 тысячи тенге.
 
По данным аналитиков, за январь-июль текущего года производство свежего или охлажденного мяса птицы составило 64,2 тысячи тонн - на 3,5% больше, чем годом ранее. Также было произведено 75,9 тысячи тонн мороженого мяса домашней птицы - на незначительные 0,1% больше, чем за январь-июль 2021-го.
 
Большая часть производства пришлась на Алматинскую и Акмолинскую области. В Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлажденного и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской - 16,6% свежего или охлажденного и 50,6% мороженого мяса птицы.
 
По итогам первого полугодия текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1% против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тысячи тонн.
 
Объем реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тысячи тонн - на 5,3% больше, чем годом ранее.
 
Тем временем отечественные предприятия полностью восстановились после вспышки птичьего гриппа, сообщает "Хабар 24". Напомним: два года назад в девяти регионах страны произошел массовый падеж пернатых. Общее поголовье тогда снизилось на 20%.
 

ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году

14.09.2022, 20:30 17126
ЕБРР заинтересован помочь Казахстану достичь декарбонизации экономики к 2060 году
Фото: ресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили вопросы участия ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане, планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год, а также приоритетные направления сотрудничества на дальнейшую перспективу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов отметил, что за прошедшие 30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики удалось реализовать порядка 300 проектов на сумму более 10 млрд долларов.
 

В настоящее время правительство проводит масштабные реформы, обозначенные главой государства, которые направлены на качественную модернизацию экономики. Благодаря им должен быть обеспечен существенный рост благосостояния наших граждан, поэтому мы приветствуем участие и поддержку ЕБРР в этом направлении", - сказал премьер-министр.

 
Со своей стороны Алан Пию отметил, что продолжение действующих и запуск новых проектов в Казахстане является одним из приоритетов ЕБРР.
 

Казахстан может на 100% полагаться на ЕБРР. Мы также заинтересованы в том, чтобы помочь вашей стране в достижении декарбонизации экономики к 2060 году. Флагманским проектом в этом направлении мы считаем перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это очень большой и важный проект, в который мы планируем инвестировать существенные средства", - сказал Алан Пию.

 
Он также заявил о готовности банка продолжать финансировать развитие возобновляемых источников энергии и другие инфраструктурные проекты в Казахстане.
 

Со стороны правительства Казахстана многое делается, поэтому мы готовы разрабатывать и реализовывать более крупные проекты", - подчеркнул Алан Пию.

 
Подводя итоги встречи, Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность правительства наращивать взаимодействие с банком по всем взаимовыгодным направлениям.
 

В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки

14.09.2022, 18:47 18836
В Казахстане отменили квоту на экспорт пшеницы и муки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Министерством сельского хозяйства РК с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает пресс-служба МСХ.
 
Ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить. 
 
На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га).
Напомним, за 7 месяцев 2022 года в Европу было отправлено 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (85,7 тысячи тонн).
 

Уровень бедности вырос в Казахстане

14.09.2022, 13:32 21986
Уровень бедности вырос в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Уровень бедности в Казахстане во II квартале 2022 года составил 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2022 года составила 5,1%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года", - сообщает Бюро нацстатистики. 

 
По данным бюро, на риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так, уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам II квартала 2022 года составил 9,3%, что выше общего уровня бедности почти в 2 раза. 
 
Самая большая доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - в Туркестанской области (10,4%), на втором месте по уровню бедности - Мангистауская область (7,4%) на третьем - Жетысуская (6,4%). 
 
Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Улытауской области и Нур-Султане - 1,6% и 1,8% соответственно. 

Ранее сообщалось, что продукты питания в Казахстане за год подорожали на 20,8%. 

Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в сторону увеличения. 
 

Иностранные маркетплейсы уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге

14.09.2022, 12:12 23046
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - С начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в интернете, а также иностранные торговые площадки, продающие товары в адрес физических лиц через интернет, уплатили в бюджет Казахстана 6,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму 6,1 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК
 
Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 млрд тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания ООО iHerb (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.
 

При этом нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования. Это все сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в Республике Казахстан для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя", - отметили в КГД.

 
Напомним, в Казахстане с начала 2022 года введен цифровой налог на Googlе.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов