"Атамекен": Китай снимает ряд ограничений для казахстанского бизнеса

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" высоко оценивают итоги переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли 14 сентября в казахстанской столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подписано 10 документов, в том числе совместное заявление глав государств. В НПП отмечают важность договоренностей, достигнутых в текущей геополитической ситуации. Для казахстанской стороны они упрощают экспорт и доступ на внутренний китайский рынок, для китайской - предоставляют альтернативный маршрут для торговли с европейскими странами, сообщает пресс-служба нацпалаты.
По словам заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Нурлана Сакуова, казахстанско-китайское сотрудничество выйдет на новый уровень, и для отечественного бизнеса откроются дополнительные возможности в кооперации и привлечении инвестиций.
Десять соглашений - это результат серьезной совместной работы между двумя правительствами, в которой "Атамекен" тоже участвовала. В частности, при согласовании таких крупных документов, которые предусматривали снятие барьеров, излишних требований к транспорту, требований в сфере санитарного, ветеринарного контроля для казахстанского бизнеса в части экспорта или взаимной торговли. Казахстанский бизнес экспортирует и сырье, и переработанную продукцию, зерно, муку, мясо. За последние несколько лет по ряду продукции по переработке мы не можем активно войти в китайский рынок. У них есть внутренние требования, например как перевозить зерно или муку, в какой таре, на какой платформе. Поэтому эти требования и были проговорены и с учетом нашей позиции были или снижены, или исключены. Эти барьеры для казахстанского бизнеса снимаются. Соглашения были приняты в сфере транспорта, логистики. В первую очередь они интересны для Китая, который экспортирует в Европу. Сейчас в связи с ситуацией между Украиной и Россией они пересматриваются. Для Китая становится актуальным и привлекательным наш транскаспийский коридор, по которому за 8 месяцев 2022 года объем перевозок увеличился в 2,5 раза по сравнению с периодом прошлого года, перевезено 1,3 млн тонн грузов. В целом будет упрощен экспорт казахстанской продукции в Китай и увеличен экспорт китайской продукции через Казахстан в Европу. Взаимный интерес", - сказал Нурлан Сакуов.
В НПП "Атамекен" отмечают, что видят три сферы взаимного интереса казахстанско-китайского сотрудничества: развитие сельского хозяйства и продовольственная безопасность; сотрудничество в сырьевом секторе, прежде всего в энергетике: нефть, газ, добывающий сектор, который связан с добычей редкоземельных элементов, цветных металлов и элементов, востребованных в зеленой энергетике. Третьим блоком можно определить цифровизацию и транспортную сферу, в которой в определенных традиционных транзитных направлениях возник перегруз.