Система Orphus

Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в 3 раза

30.09.2022, 10:32 14016
Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в 3 раза
Фото: КГА
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - На полях 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации в Монреале казахстанская делегация и авиационные власти Королевства Саудовской Аравии подписали протокол, в соответствии с которым количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя государствами увеличено более чем в 3 раза - с четырех до четырнадцати в неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С казахстанской стороны в период осенне-зимней навигации авиакомпании Air Astana и Fly Arystan планируют начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы - Медина и Актау - Медина соответственно с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, с октября казахстанская компания SCAT планирует возобновление рейсов Алматы - Джидда с частотой 2 рейса в неделю, информирует Комитет гражданской авиации РК.
 
В свою очередь авиакомпания Fly Nas планирует открыть регулярные рейсы по маршруту Джидда - Алматы.
 
По итогам встречи ее участники договорились продолжить работу по дальнейшему развитию авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.
 

новости по теме

В Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год

30.09.2022, 14:10 10631
В Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане горюче-смазочные материалы подорожали за год на 8%, а дизельное топливо сразу на 36%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В августе текущего года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 7,9% за год. Сразу на 11,2% выросли цены на ГСМ в Павлодарской области, на 11% - в Северо-Казахстанской, на 10,3% - в Абайской. Наименьший годовой рост цен - на 5% - был зафиксирован в Алматинской и Туркестанской областях", - сообщает Energyprom.


 
Бензин подорожал на 3,5% за год. В том числе бензин марки АИ-92 вырос в цене на 3,2%, АИ-98 - на 5,9%, АИ-95/96 - на 6,2%.
 

Дизельное топливо подорожало сразу на 35,5% за год, в том числе летнее - на 19%, зимнее - сразу на 55,9%", - информирует агентство.

 
В среднем по РК в августе 2022 года розничная цена литра бензина марки АИ-92 составляла 178 тенге, АИ-95/96 - 210 тенге, АИ-98 - 232 тенге, летнего дизельного топлива - 238 тенге.
 
Среди стран СНГ самые высокие цены на бензин и дизельное топливо были зафиксированы на Украине: 1,341 доллара и 1,442 доллара соответственно. Самые низкие цены наблюдались в Туркменистане: бензин там стоит 0,428 доллара США, дизельное топливо - 0,385 доллара.

 
По дешевизне бензина Казахстан уступил только Туркменистану. В то же время цены на дизельное топливо были ниже в Туркменистане и Азербайджане.
 
Напомним, ранее в РК были приняты меры, направленные на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ:

  • был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов;
  • был принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС, в настоящее время в приказ вносятся нормы контроля по отпуску лимитированного объёма топлива;
  • было увеличено количество подачи вагоноцистерн (рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива составил 21,7%);
  • фонд "Самрук-Қазына" и КМГ в рамках поручения правительства подписали контракт на импорт в сентябре-октябре 100 тысяч тонн дизельного топлива, на сегодняшний день импортировано 10 тысяч тонн.
 

Геологические изыскания начнут проводить в Абайской области

30.09.2022, 11:58 12726
СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - О необходимости начать масштабные геологические изыскания в Абайской области высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых", - предполагает глава государства.

 
Президент убежден, что развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места.
 
Вместе с тем Токаев подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма.
 

Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли", - отметил он.

 
Также он напомнил, что в Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с домом-музеем великого Абая расположен памятный знак "Центр Евразийского континента".
 

Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и для зарубежных туристов", - сказал Токаев.

 
Он обратил внимание, что Семей, как один из исторических центров страны, должен стать образцом бережного отношения к культурному достоянию.
 

После создания области город будет активно развиваться", - убежден президент.

 
Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры.
 

В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус", - добавил Токаев.

 

Заседание комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве

30.09.2022, 10:07 14636
Заседание комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы деятельности АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что в настоящее время ведется расследование в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен.
 
Также, по его словам, ведомство продолжает расследование в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения, сообщает пресс-служба правительства.
 
Премьер-министр поручил продолжить работу по данным направлениям, подготовить по итогам соответствующие предложения и вынести их на рассмотрение комиссии.

Напомним, наццентр экспертизы подозревают в завышении цен.
 

Премьер-министр поставил перед Kazakh Invest задачу по привлечению крупных инвесторов

30.09.2022, 08:53 15646
Премьер-министр поставил перед Kazakh Invest задачу по привлечению крупных инвесторов
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание совета директоров АО "Национальная компания Kazakh Invest", на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель правления Kazakh Invest Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
В текущем году при поддержке Kazakh Invest планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед Kazakh Invest стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.
 

В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны правительства созданы", - сказал Алихан Смаилов.

 
Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в стратегию развития компании на 2018-2027 годы для приведения ее в соответствие с концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, согласно концепции, предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка $25 млрд ежегодно.
 

Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

29.09.2022, 12:40 23696
Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.
 
В ходе встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В свою очередь Вагит Алекперов отметил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.
 

В Казахстане мука за год подорожала на 40%

29.09.2022, 09:03 26181
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за август мука подорожала еще на 4%, за год - на 40%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам августа 2022 года цены на муку выросли на 4,3% за месяц - это один из самых высоких показателей месячного удорожания муки с 2011 года. Более того, рекордные с 2011 года показатели месячного роста цен на муку пришлись на апрель и май текущего года - на 7,5% и 6,8% соответственно", - сообщает Energyprom.kz.

 
Среднемесячное повышение цен на муку с 2011 года по 2021 год составляло 0,8%. Однако в текущем году по итогам января-августа мука дорожала в месяц в среднем уже на 4%.
 
В региональном разрезе по итогам августа 2022 года самый высокий месячный рост цен на муку был отмечен в Павлодарской (на 12,8%), Жетысуской (на 12,4%) и Западно-Казахстанской (на 11,9%) областях. Меньше всего мука подорожала в Акмолинской (на 0,3%), Актюбинской (на 0,6%) и Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях.
 
Что касается более долгосрочной динамики, то по итогам августа текущего года мука выросла в цене на 36,8% по сравнению с декабрем прошлого года, а за год - сразу на 41,4%. Оба показателя являются самыми высокими за все время.
 
По итогам семи месяцев реализация муки на внутреннем рынке РК упала на 21%, а то время как экспорт увеличился на 25%.
 
Производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь-август текущего года составило 2 млн тонн - на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее объем производства показал спад на 3,8%.
 
Чуть более 1,9 млн тонн выпущенной в секторе продукции пришлось на пшеничную или суржиковую муку, 138,9 тысячи тонн - на смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 7,4 тысячи тонн - на растительную муку мелкого и грубого помола.
 
За январь-июль текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку мелкого помола из зерновых культур на 98,9% против 99,6% в аналогичном периоде прошлого года. Объем производства в этом периоде сократился на 1,2% за год, в то время как импорт вырос в 2,5 раза, но лишь до 18,8 тысячи тонн.
 
Экспорт в свою очередь увеличился на 24,9%, составив за январь-июль 2022 года 935,3 тысячи тонн, а объем реализации на внутреннем рынке, наоборот, сократился на 20,5%, до 757,5 тысячи тонн.
 

Более 3,5 млрд тенге задолжали предприятия Казахстана своим работникам

28.09.2022, 11:01 37141
Более 3,5 млрд тенге задолжали предприятия Казахстана своим работникам
АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 1 сентября государственными инспекторами труда на 618 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 15,4 тысячи работниками на сумму более 3 млрд 556,7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководителям задолжавших предприятий было выдано 562 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 98,4 млн тенге.
 

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 13,8 тысячи работников. Им выплачено 3 млрд 313 млн тенге", - рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

 

Арабские инвесторы детально изучают казахстанские предложения о сотрудничестве

27.09.2022, 19:33 41866
Арабские инвесторы детально изучают казахстанские предложения о сотрудничестве
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с прибывшей в Астану делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавляет председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мухаммед Салем Балама, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники обсудили вопросы привлечения инвестиций, укрепления контактов бизнес-кругов двух стран и сотрудничество в банковской сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Алихан Смаилов напомнил, что по итогам его недавнего официального визита в ОАЭ между странами подписано большое количество межведомственных и коммерческих документов, достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества.
 

Мы придаем большое значение нашему взаимодействию и намерены повышать уровень двусторонних отношений", - подчеркнул премьер-министр. 

 
В свою очередь Халед Мухаммед Салем Балама отметил, что в настоящее время арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве, после чего будут готовы перейти к их практической реализации.
 

Сегодня перед нами открываются интересные возможности для инвестиционного сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить правительство Казахстана за поддержку, оказываемую в этом направлении", - сказал глава Центробанка ОАЭ.

 
Отметим, в состав делегации ОАЭ также вошли представители крупных компаний Mubadala и ADQ, которые ранее проявляли интерес к запуску инвестиционных проектов в Казахстане.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов