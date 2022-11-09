Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области

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Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." в Атаруской области, сообщает " - Президент дал старт работе интегрированного газохимического комплекса ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." в Атаруской области, сообщает " БОРТ№1"

Председатель правления НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев рассказал главе государства о перспективах развития газохимического комплекса. На строительстве комплекса было задействовано 4300 человек. После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 631 человек.

Предприятие, специализирующееся на переработке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, что составит 1% от его мирового производства.

Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности, подчеркнул глава предприятия.

На предприятии используются технологии Catofin и Novolen американской компании Lummus Technology Inc. Аналогичные комплексы функционируют только в пяти странах мира - Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае.