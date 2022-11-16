Тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись - КТЖ

Фото: Depositphotos

Уральск. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время Министерством энергетики Казахстан проводятся работы по выделению дополнительных объемов сжиженного нефтяного газа для обеспечения регионов западного Казахстана (ЗКО и Атырауская область) бесперебойным газом от производителей из соседних регионов, информирует Министерство энергетики Казахстан.

По данным ведомства, в Атыраускую область на ноябрь было выделено дополнительно 2108 тонн с ТОО "КазахОйл-Актобе", ТОО "Gas Processing Company" и АО "СНПС-Актобемунайгаз", из них по состоянию на 16 ноября доставлена 521 тонна. В Западно-Казахстанскую область на ноябрь было выделено дополнительно 504 тонны с АО "СНПС-Актобемунайгаз".

Достигнута договоренность с ТОО "Жаикмунай" (Уральск) о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не менее 60 тонн СНГ на обменной основе, которые после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на полный режим работы будут возмещены.

Также Министерством энергетики РК достигнута договоренность с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении дополнительных объемов в ЗКО и Атыраускую область по 1600 тонн СНГ.

На сегодняшний день субъекты-реализаторы СНГ проводят законтрактование выделенных Министерством энергетики РК объемов газа с вышеуказанными заводами", - отметили в МЭ.

Согласно информации АО "НК "КазМунайГаз", АНПЗ для проведения текущих ремонтных работ на заводе с 7 по 14 ноября прекратил перекачку СНГ в парк хранения.

Выход на полный режим работы АНПЗ ожидается 28 ноября, однако принятые меры по поэтапному запуску установок уже с 23 ноября позволят производить 600 тонн в сутки, которые также будут направлены для недопущения нехватки СНГ", - добавили в пресс-службе.



