Правительство одобрило второй пакет приоритетных проектов фонда "Самрук-Казына"

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании инвестиционного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрен второй пакет приоритетных проектов группы компаний фонда.
Как сообщили в фонде "Самрук-Казына", перечень состоит из 18 проектов на более чем 13 трлн тенге.
Это проекты в нефтегазовой, энергетической, железнодорожной и телекоммуникационной сферах.
Озвучены постановочные вопросы, требующие содействия правительства РК. Совместно с государственными органами планируется разработка дорожной карты по реализации проектов с ее дальнейшим утверждением премьер-министром.
Проекты вам известны, коллеги. Они ранее прорабатывались. Необходимо включить их во второй пакет приоритетных проектов "Самрук-Казына". Далее будем работать над их реализацией", - отметил Роман Скляр.