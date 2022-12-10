ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров

Таможенные операции со скоропортящимися товарам совершаются в первоочередном порядке

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Таможенные операции со скоропортящимися товарам совершаются в первоочередном порядке. Решение Евразийской экономической комиссии вступило в силу с 7 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.





В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что Евразийской экономической комиссией определяется перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, а до его определения комиссией - законодательством государств-членов.





Компетенция Республики Казахстан реализована через принятие приказа министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 271 "Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых применяется первоочередной порядок совершения таможенных операций" (далее - приказ), который применяется до настоящего времени", - сообщили в КГД.





Данным решением утвержден перечень товаров, состоящий из 63 категорий товаров, включая весь перечень товаров, ранее входивших в национальный перечень, утвержденный приказом.





Решением установлено, что первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении категорий товаров, включенных в перечень, утвержденный данным решением, применяется с даты вступления решения в силу до 31 декабря 2023 года включительно.





Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования - с 7 декабря 2022 года





Доводим до сведения участников внешнеэкономической деятельности и всех других заинтересованных лиц, что необходимо руководствоваться указанным решением. Таким образом, в рассматриваемых правоотношениях приказ действовать не будет", - пояснили в КГД.