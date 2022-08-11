Аэропорт Ушарала возобновил свою работу

Фото: Акимат Жетысуской области
ТАЛДЫКОРГАН. 10 АВГУСТА - Сегодня аэропорт Ушарала встретил первый рейс после проведенной реконструкции взлетно-посадочной полосы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пассажиры первого рейса вылетели из Талдыкоргана на воздушном судне в 11.50 и прибыли в Ушарал в 12.50. Уже с завтрашнего дня на ежедневной основе АО "Авиакомпания "Жетысу" будет выполнять авиарейсы по маршруту Талдыкорган - Ушарал - Талдыкорган. Билеты можно приобрести в кассах городов Талдыкоргана и Ушарала, а также онлайн. Также авиарейсы по маршрутам Нур-Султан - Ушарал - Нур-Султан авиакомпания SCAT планирует запустить 15 августа, а Алматы - Ушарал - Алматы - 16 августа", - сообщает пресс-служба акимата Жетысуской области.
Напомним, накануне авиационная администрация Казахстана выдала сертификат годности на эксплуатацию аэродрома.