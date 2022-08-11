Аэропорт Ушарала возобновил свою работу

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане возобновлены налоговые льготы на импорт пестицидов, племенных животных и крупного рогатого скота. О соответствующих поправках в Налоговый кодекс сообщает Комитет государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 01.01.2022 года включаются в перечень товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестициды (ядохимикаты), племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения, крупный рогатый скот живой", - сообщает в пресс-релизе ведомства.

Поправки внесены по предложениям бизнес-сообщества.

Ранее законом РК от 20 декабря 2021 года данные позиции были исключены из льготного перечня.

Также до 5 лет увеличен срок исковой давности по товарам, при импорте которых НДС уплачивается методом зачета. Данная норма вступает в силу с 1 июля 2022 года", - проинформировали в КГД.

Кроме того, внесены правки в пункт 2 статьи 434 Налогового кодекса в части администрирования возврата НДС. Слова "субъекты предпринимательства, осуществившие конвертацию" заменены на слова "экспортеры сырья при конвертации" и исключены слова "от экспорта сырья". Данные нормы предоставляют право на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС для лиц, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года.