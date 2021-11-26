Air Astana возобновляет прямые рейсы из Алматы в Дели

АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - Авиакомпания Air Astana в декабре восстанавливает регулярное авиасообщение со столицей Индии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полеты будут выполняться с 16 декабря 2021 года 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на Airbus A320. Вылет рейса из Алматы в 07.50, прибытие в Дели в 11.10. Обратный рейс из Дели в 12.20, с прибытием в Алматы в 16.40. Продолжительность рейса в одну сторону составит 3 часа 50 минут", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

Стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и другие сборы, начинается от 234 755 тенге, в бизнес-классе - 453 419 тенге.

В компании предупреди, что всем пассажирам, вылетающим в Дели, включая детей, необходимо заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in , а пассажирам старше 5 лет загрузить также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда. Кроме того, перед посадкой в воздушное судно в стране отправления и после прилета каждый пассажир должен пройти процедуру термометрии. Если у путешественника будут выявлены симптомы коронавирусной инфекции, он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение.

Невакцинированным или частично вакцинированным туристам необходимо будет сдать тест на COVID-19 по прибытии в Индию, пройти семидневный домашний карантин и сдать повторный тест ПЦР на восьмой день после прибытия. Полностью вакцинированные пассажиры освобождаются от этих требований.