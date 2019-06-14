Акмолинское предприятие по производству КамАЗов не имеет аналогов в республике

Кокшетау. 13 июня. Kazakhstan Today - АО "КамАЗ-Инжиниринг" - крупнейшее совместное казахстанско-российское предприятие в городе Кокшетау по сборке грузовиков, самосвалов и спецтехники на шасси КамАЗ, передает Kazakhstan Today.

Модельный ряд выпускаемых автомобилей постоянно расширяется. "КамАЗ" одним из первых включился в работу по развитию национальной автомобильной промышленности Казахстана, четырнадцать лет назад создав "КамАЗ-Инжиниринг" - своё сборочное производство в Казахстане, сообщает управление внутренней политики.

Проект по сборке грузовых автомобилей в Кокшетау был одобрен лично Нурсултаном Назарбаевым. На церемонии открытия автосборочного предприятия в 2005 году Первый Президент Казахстана заявил: "Мы наконец-то договорились с "КамАЗом" и начинаем работать. Республика создаст предприятию все необходимые условия, мы непременно будем поддерживать этот проект".

Сегодня АО "КамАЗ-Инжиниринг" одно из наиболее технически оснащённых и модернизированных предприятий Казахстана. На территории предприятия площадью 32 182 квадратных метра ежегодно производится свыше 3000 единиц техники, которая успешно реализуется на территории Казахстана. Всего на предприятии работают более 200 человек.

По словам директора предприятия Сергея Кистина, акционерное общество осуществляет сборку автомобилей КамАЗ различных категорий и модификаций, таких как седельные тягачи, бортовые тягачи, строительные самосвалы, сельхоз самосвалы, шасси, специальная техника и так далее.

Всего за весь период работы предприятием выпущено 38 моделей специальной техники, среди них 5 моделей - это эксклюзивная специальная автотехника, которая производится только в Казахстане", - отметил он.

Собранная техника полностью соответствует техническому регламенту в Казахстане, а также на них распространяется полное гарантийное и сервисное обслуживание сроком от года и более.

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