АКРА подтвердило кредитный рейтинг правительства Казахстана

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+, прогноз "Стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.

АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+. Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу - "Стабильный".

Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Факторами устойчивости оценок, согласно обновленному отчету АКРА, стали высокие темпы роста экономики в текущем году, значительный приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику, низкий уровень государственного долга, устойчивая внешняя позиция, подкрепленная существенными национальными резервами", - пояснили в пресс-службе правительства.

АКРА ожидает восстановление экономического роста в 2021 году до 3,9%.

По оценкам аналитиков, потенциал роста экономики страны остается высоким и составляет порядка 4-4,5% в год. Кроме того, в качестве факторов устойчивости АКРА отмечает положительную динамику в качестве институтов - как общественных, так и государственных.

Другим положительно влияющим долгосрочным фактором является устойчивое повышение человеческого капитала. Согласно последним оценкам Всемирного банка и ООН, индекс человеческого капитала Казахстана превышает средний уровень по странам Центральной Азии и в рамках сопоставимой по категории рейтинга группы стран является одним из наиболее высоких", - пояснили в правительстве.

Отметим, что АКРА было создано в Москве в 2015 году по решению Банка России. Акционерами являются 27 российских компаний и финансовых институтов, включая "Райффайзенбанк", "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Газпромбанк", "Московскую биржу ММВБ-РТС".

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