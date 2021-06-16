АЗРК начало расследование в отношении Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции по итогам рассмотрения обращений птицефабрик начало расследование в отношении Министерства сельского хозяйства по признакам антиконкурентных действий государственного органа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства усмотрены в действиях МСХ РК при распределении субсидий производителям куриных яиц. По результатам расследования будет дана соответствующая оценка", - сообщили в пресс-службе Агентства.

Кроме того, по информации ведомства, на основании другого обращения проведен анализ Правил идентификации сельскохозяйственных животных МСХ РК, содержащих требования к потенциальным поставщикам средств идентификации (ушных бирок) для скота.

Как стало известно, данные правила фактически исключают доступ к государственным закупкам потенциальных поставщиков, так как в них говорится, что средства для проведения идентификации сельскохозяйственных животных изготавливаются производителями, чья сертифицированная продукция представлена на интернет-ресурсе международной организации по ведению записей о животных (ICAR), в то время как на рынке Казахстана имеются иные производители ушных бирок для скота, чья продукция не представлена на интернет-ресурсе ICAR", - отметили в пресс-службе.

На основании выявленных фактов в адрес МСХ РК внесено уведомление об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае неисполнения уведомления в установленные законодательством сроки Агентством по защите и развитию конкуренции будет инициировано расследование.

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