Более 120 проектов Карты индустриализации на 1,2 трлн тенге планируют ввести в текущем году

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В текущем году запланирован ввод 128 проектов Карты индустриализации на сумму 1,2 трлн тенге. Об этом было сказано в ходе заседания правительства по рассмотрению хода реализации проектов Карты индустриализации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ввод проектов Карты индустриализации позволит увеличить объем производства на 1 трлн тенге, экспорта - на $800 млн, создать порядка 12 тыс. рабочих мест в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство стройматериалов, металлургия, машиностроение, энергетика и легкая промышленность.

Наиболее значимыми проектами Карты индустриализации на текущий год являются модернизация Жайремского ГОК и строительство обогатительной фабрики (введен, 145 млрд тенге, 381 рабочее место), расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОК (396 млрд тенге, 700 рабочих мест), строительство Сарыаркинского ферросплавного завода (35 млрд тенге, 400 рабочих мест), открытие производства трансформаторов в Петропавловске (введен, 10 млрд тенге, 300 рабочих мест), алюминиевой банки в Шымкенте (23,4 млрд тенге, 145 рабочих мест), Локализационного центра по производству сельхозтехники и автокомпонентов в Костанайской области (введен, 12,6 млрд тенге, 450 рабочих мест)", - уточнили в пресс-службе премьер-министра РК.

Положительная динамика по вводу проектов отмечается в Карагандинской, Алматинской областях и Шымкенте. Отмечается, что в этих регионах введены такие проекты, как производство автобусов и специальной техники, полиэтиленовых труб, швейных, медицинских, резиновых и пластиковых изделий, безалкогольных напитков, метил-трет бутилового эфира и полипропилена, II очередь ВЭС в Шелекском коридоре, строительство обогатительной фабрики и другие.

Аскар Мамин поручил акимам всех регионов держать на личном контроле реализацию каждого проекта и до конца года обеспечить их ввод в эксплуатацию.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено усилить работу с инвесторами, уделяя приоритет таким критериям отбора проектов, как экспортный потенциал, высокий уровень локализации, импортозамещаемость, доступность сырья.

Ключевым элементом в решении данной задачи является своевременная и качественная реализация проектов Карты индустриализации", - подчеркнул глава кабмина.





Как рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, по итогам 8 месяцев ИФО (индекс физического объема промышленного производства) составил 5,8%. Наибольший рост показали фармацевтическая промышленность - 140,8%, машиностроение - 123,9% и производство строительных материалов - 111,6%.

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