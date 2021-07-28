Более 1,7 тыс. нарушений в сфере карантина растений выявил Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Госинспекторы Министерства сельского хозяйства РК выявили более 1,7 тыс. нарушений на 92 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

За первое полугодие 2021 года госинспекторы МСХ наложили штрафов на сумму свыше 92 млн тенге. В ходе проведения фитосанитарного контроля было выявлено 1723 нарушения в области карантина растений", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что наиболее распространённое нарушение - ввоз продукции без фитосанитарного сертификата. В числе прочих - отсутствие маркировки на упаковке, несоответствие требованиям фитосанитарного сертификата, нарушения фитосанитарных требований.

В 150 случаях были выявлены карантинные объекты. В 403 случаях подкарантинная продукция была возвращена в страну экспортера, в 8 случаях - уничтожена. При этом привлечены к административной ответственности 1406 физических и юридических лиц, наложены штрафы в размере 92 401 241 тенге", - проинформировали в пресс-службе Минсельхоза.

Сообщается, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов из Азербайджана в 17 случаях был выявлен вирус коричневой морщинистости Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Были введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде ограничения на ввоз плодов томата с территории Азербайджана

Руководствуясь законодательствам и принимая во внимание поступившую от Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики информацию о принятых и принимаемых мерах по предотвращению ввоза подкарантинной продукции на территорию Республики Казахстан, с 21 января 2021 года данное ограничение снято", - напомнили в МСХ.

Кроме того, с начала года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, поступивших на территорию страны из Туркменистана в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Государственной службой по карантину растений Туркменистана выявлено 19 случаев вируса коричневой морщинистости плодов (ToBRFV). В связи с систематическим выявлением карантинных объектов и нарушений единых карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС с 7 июня 2021 года Комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана.

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