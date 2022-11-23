Более половины расходов казахстанцев - продовольственные товары

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины расходов казахстанцев пришлось на продовольственные товары.

По данным Бюро национальной статистики доля расходов на продовольственные товары в общих затратах населения выросла с 44,7% в 2015 году до 51,4% по итогам второго квартала текущего года", - сообщает телеграм-канал аналитической службы "Атамекен".

Один из ключевых факторов, влияющих на рост данного показателя, это то, что цены на продовольственные товары растут быстрее, чем реальные заработные платы казахстанцев. Так, по состоянию на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%, а рост заработной платы - 8,9%.

Также отмечаются небольшие изменения в предпочтениях казахстанцев. В рационе среднего гражданина стало больше мяса (+0,8 килограмма в месяц), молочных продуктов (+0,8 килограмма), сахара, сладкого и фруктов (+0,2 килограмма).

При этом отмечается сокращение потребления овощей (-0,8 килограмма), масла и жиров (-0,2 килограмма).



