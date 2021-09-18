БРК подписал новую стратегию развития МБО ШОС

ДУШАНБЕ. 17 СЕНТЯБРЯ - Банк развития Казахстана (БРК) подписал новую стратегию развития МБО Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно обновленному документу, в 2022-2026 годы страны-участницы ШОС сфокусируются на развитии ответственного финансирования, увеличении совместных проектов инфраструктуры в регионе, внедрении "зеленых технологий" в экономику, а также расширении использования национальных валют", - сообщили в банке.

Обновленная стратегия затрагивает широкий спектр вопросов, которые подразумевают использование новых механизмов для развития экономик государств ШОС в непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса. К примеру, представители банков развития стран-участниц ШОС договорились об активном совместном взаимодействии в реализации проектов по расширению транспортно-коммуникационных возможностей региона, развитию инфраструктуры и электронной торговли, внедрению инновационных и энергосберегающих, а также "зеленых" технологий. Большинство из этих направлений ранее были включены в Дорожную карту по преодолению последствий пандемии, принятую еще в прошлом году.

Это важнейший документ, который предусматривает целый комплекс мер по преодолению последствий пандемии, созданию условий для инклюзивного экономического развития, стимулирования торговли и инвестиций. Безусловно, его реализации будет способствовать объединение усилий МБО и Делового совета ШОС, как еще одной значимой общественной площадки", - отметил в своей вступительной речи Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

В рамках новой стратегии развития государства также намерены расширить использование национальных валют, а также активно применять альтернативные межбанковские коммуникационные системы, которые позволят в значительной степени улучшить безопасность и гибкость в процессе осуществления взаиморасчетов.

Представители банков развития особо подчеркнули, что в условиях новой реальности необходимо развивать тесное сотрудничество в сфере цифровой экономики, e-commerce и big data. В этой связи, представители Банка развития Казахстана представили собственные разработки по развитию внутренней аналитической экспертизы с использованием алгоритмов машинного обучения и больших данных, призванных помочь представителям бизнеса в получении детальной аналитики по внешнеторговой деятельности страны и ее регионов, а также сведения о торговых партнерах Казахстана, данные по структуре импорта зарубежной страны в разрезе категорий, переделов, отраслей на уровне 2, 4 и 6 знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Учитывая важность вопроса диверсификации экспорта для стран-участниц ШОС, БРК выражает готовность взаимодействовать с банками-членами МБО ШОС по развитию аналитической составляющей в нашей работе и приглашает Вас посетить аналитические порталы БРК на нашем официальном сайте", - отметил председатель правления БРК Абай Саркулов.

Помимо этого, Абай Саркулов поделился результатами работы по автоматизации заявок на финансирование и работы уполномоченных органов, а также рассказал о результатах деятельности БРК в 2021 году.

Напомним, текущая встреча Совета Межбанковского объединения ШОС стала логическим продолжением встречи экспертов и координаторов МБО ШОС в мае 2021 года. Тогда обсуждались вопросы расширения сотрудничества с финансовыми институтами государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, взаимодействия с международными финансовыми институтами, действующими на пространстве организации и в азиатском регионе, инвестиционного сотрудничества, обмена опытом и подготовки кадров, согласования сроков и повестки дня очередного заседания Совета.

ШОС - региональное международное объединение, участниками которого являются Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а в состав МБО входят Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана. В этом году ШОС празднует свое 20-летие.

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