Чистый инвестдоход пенсионных счетов вкладчиков ЕНПФ за первое полугодие 2019 года составил Т257,5 млрд

Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков АО "ЕНПФ" за первое полугодие 2019 года составил 257,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Общая сумма пенсионных накоплений на 1 июля 2019 года составила 9,99 трлн тенге, увеличившись с начала года на 7%, или 615 млрд тенге. Изменение суммы пенсионных накоплений в первом полугодии 2019 года обусловлено поступлением пенсионных взносов на сумму 464,8 млрд тенге, пенсионными выплатами в размере 107,6 млрд тенге, а также получением инвестиционного дохода в размере 257,5 млрд. тенге, сообщили в пресс-центре фонда.

Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на 1 июля 2019 года составили 9,8 трлн тенге, за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 220,0 млрд тенге, за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ) - 1,9 млрд тенге.

На 1 июля 2019 года общее количество индивидуальных пенсионных счетов по ОПВ, ОППВ, ДПВ (без учета технических счетов) составило 10,3 млн счетов, увеличившись с начала года на 1,2%, или 119,3 тыс. счетов (с учетом закрытия счетов по выбывающим из системы участникам).

При этом количество индивидуальных пенсионных счетов по ОПВ (без учета технических счетов) составило 9,7 млн счетов, увеличившись с начала года на 1% или 100 тыс. счетов (с учетом закрытия счетов по выбывающим из системы участникам).

Количество технических (неидентифицированных) счетов уменьшилось за отчетный период на 7%, с 216,3 тыс. до 201,8 тыс. счетов.

По данным ЕНПФ, за первое полугодие 2019 года открыты новые индивидуальные пенсионные счета для 155 821 вкладчика. 22% впервые открывших счета в ЕНПФ составляют группу в возрасте до 20 лет, 36,2% - в возрасте от 21 до 30 лет, 18,3% - от 31 до 40 лет, 13,6% - от 41 до 50 лет, 9,9% - от 51 года и выше.

Общая сумма пенсионных выплат за первое полугодие 2019 года составила свыше 107,6 млрд тенге, при этом выплаты по возрасту составили 41 млрд тенге, переведено в страховые организации 30 млрд тенге, 21 млрд тенге выплачено в связи с выездом за пределы РК. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года общая сумма пенсионных выплат составила 100,9 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 9,4% при инфляции 5,4%. Таким образом, пенсионные активы имеют реальную положительную доходность за последние 12 месяцев в размере 4%.

Как сообщалось ранее, доходность пенсионных накоплений казахстанцев с начала года на 1 июня 2019 года составила 2,37%

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