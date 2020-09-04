"Даму" и Сбербанк подписали соглашение в рамках реализации госпрограммы ДКБ-2025

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и ДБ АО "Сбербанк" подписали соглашение о портфельном субсидировании и гарантировании в рамках утвержденных изменений в госпрограмму "ДКБ-2025" по направлению микрокредитования, передает Kazakhstan Today.



Согласно внесенным изменениям, участниками программы могут стать субъекты микро- и малого предпринимательства, без отраслевых ограничений. Номинальная ставка вознаграждения не должна превышать базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным банком Республики Казахстан и увеличенную на 8,5 процентных пункта, ставка вознаграждения по кредиту для предпринимателя составит 6% годовых. Разницу между номинальной ставкой и конечной для заемщика будет субсидировать государство.



По решению правительства государством через Фонд "Даму" осуществляется портфельное субсидирование части ставки вознаграждения и частичное гарантирование по кредитам и микрокредитам, таким образом принятие решения по кредиту остается за банком или микрофинансовой организацией, а решение о субсидировании и гарантировании кредита носит уведомительный характер.



Максимальная сумма по кредиту на пополнение оборотных средств составляет не более 5 млн тенге со сроком субсидирования до двух лет. На инвестиционные цели предельная сумма займа - 20 млн тенге со сроком субсидирования до трех лет. Лимит на одного заемщика составляет 20 млн тенге. Размер гарантии фонда "Даму" - 85% от суммы займа.



"Инструменты портфельного субсидирования и гарантирования удобны тем, что решение о предоставлении финансирования принимается только на уровне банка или микрофинансовой организации. Таким образом существенно сокращаются этапы и сроки рассмотрения заявки на получение кредита и в целом оптимизируются процессы предоставления мер поддержки предпринимателям", - прокомментировала председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства