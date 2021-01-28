Депутат: поступает большое количество жалоб от граждан на возросшие суммы по оплате комуслуг

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Республики Казахстан Артур Платонов рассказал, что с начала года поступает большое количество жалоб граждан на сильно возросшие суммы в квитанциях по оплате коммунальных услуг, особенно рост в графе за отопление, передает Kazakhstan Today.

Сейчас, когда ситуация в мире, по прогнозам международных экспертов, лишь ухудшается и ожидают еще одну весеннюю волну пандемии, положение усугубляется растянувшимся финансовыми кризисом, падением производства и безработицей даже в промышленно развитых государствах. Все эти мировые процессы негативно сказываются и на нашей стране", - рассказал Платонов в своем запросе к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру.

Депутат отметил, что вынужденное введение карантинных мер, экономические сложности оставили тысячи казахстанцев без постоянного заработка. На фоне очередного скачка цен на мясо и другие социально значимые продовольственные товары увеличение счетов за коммуналку еще отрицательнее отразится на материальном состоянии казахстанцев.

На вопросы населения ни чиновники, ни представители поставщиков услуг не дают людям детального, подкрепленного цифрами и расчетами ответа о причинах роста платежей. Заявляют лишь о том, что из-за холодов у них растет потребление ресурсов. Не предоставили потребителям и четкого алгоритма произведения расчетов реальной стоимости услуг. При этом в одних квитанциях рост на 20-30%, в других - годовое увеличение оплаты за тепло почти 100%. Но гражданам заявляют, что повышения тарифов не было, фактически предлагая не верить собственным глазам", - утверждает Платонов.

Учитывая главную задачу государственной политики - рост благосостояния казахстанцев, а не их расходов, депутат попросил Романа Скляра ответить на следующие вопросы:

- Производилось ли повышение тарифов с 1 января, в каких регионах, на что и на сколько?

- Контролируют ли соответствие роста платежей в квитанциях и понесенных поставщиками затрат, а также качество оказываемых услуг?

- Каким образом производится мониторинг тарифов на коммунальные услуги?

- Каким категориям граждан предусмотрены компенсации в случае роста тарифов на коммунальные услуги?

- Какие меры принимаются по сдерживанию роста тарифов?





Необходимо усиление работы Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Также считаю целесообразным образование общественных советов при коммунальных предприятиях для постоянного контроля расходов и тарифообразования потребителями услуг", - добавил мажилисмен.

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