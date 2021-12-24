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Депутат: в стране отсутствует методика расчета и прогнозирования инфляции

23.12.2021, 12:29 26996
Депутат: в стране отсутствует методика расчета и прогнозирования инфляции
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Депутат сената парламента Республики Казахстан Едиль Мамытбеков в ходе обсуждения на пленарном заседании поправок по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства отметил необходимость изменить методику расчета инфляции в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенатор отметил, что в законопроекте предполагаются расходы республиканского бюджета и темпы роста расходов с использованием целевого ориентира по инфляции.
 

Вместе с тем методика по определению целевого ориентира по инфляции не была представлена. Всем известно, что сложившийся реальный уровень инфляции намного превышает прогнозный... Мы не имеем на протяжении 30 лет независимости методику расчета и прогнозирования инфляции, о чем мы узнали на заседаниях рабочей группы. В принципе, все беды отсюда!" - цитирует спикера издание "Казправда".

 
Мамытбеков подчеркнул, что проблема шире, так как неправильное исчисление инфляции вводит в заблуждение при переводе номинального ВВП в реальный и, как следствие, создает у экономических властей необоснованное ощущение эффективности их работы, что не подтверждается фактическим состоянием производства и потребления, занятости и накоплений населения.
 

Поэтому многие наши индикаторы и желания, определенные в программах и проектах, не достигают своих целей", - заявил депутат.

 
В этой связи сенатор считает, что в течение всех лет независимости информация по инфляции была недостоверная.
 

И мы пребывали в состоянии безмятежности, когда надо было уже что-то делать", - добавил он.



В сентябре, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, президент Токаев раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции
 

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Меры по недопущению завышения строительных смет начнут действовать в 2022 году

24.12.2021, 12:10 1826
Меры по недопущению завышения строительных смет начнут действовать в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В Казахстане разработан ряд поправок в целях недопущения завышения сметной стоимости проектов в действующие подзаконные акты и пересмотрена действующая сметно-нормативная база, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президентом страны в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года было отмечено, что "Крайне острой проблемой является систематическое завышение сметной стоимости проектов. Это касается как небольших объектов - например, детских садов и школ, так и крупных инфраструктурных проектов".
 

Во исполнение данного поручения был разработан ряд поправок в действующие подзаконные акты и кардинально пересмотрена действующая сметно-нормативная база (новые подходы в формировании смет)", - сообщили в пресс-службе Министерства и инфраструктурного развития РК.

 
По данным ведомства, разработаны меры по недопущению завышения сметной стоимости прежде всего при проектировании. В частности установление предельной стоимости строительства, установление эталонной стоимости по конструктивным элементам зданий (сооружений), запрет применения прайс-листов, процессно-ориентированное калькулирование стоимости, применение единичных расценок.
 

Все разработанные новые меры начнут действовать уже со следующего года", - уточнили в министерстве. 


Ранее в АЗРК рассказали о причинах роста цен на стройматериалы.
 

Электронную очередь на госгранице планируют внедрить в Казахстане

24.12.2021, 11:25 2161
Электронную очередь на госгранице планируют внедрить в Казахстане
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Во избежание скопления автотранспорта на государственной границе Казахстана планируется внедрение электронной очереди на пропускных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня скопления и ожидания на границе происходят из-за отсутствия информации у перевозчиков о положении на границе, в том числе о загруженности пунктов пропуска. Подобная ситуация наблюдается во многих странах мира. Для исключения подобных фактов отдельные государства вводят электронную очередь на своих границах, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.
 

Система позволяет перевозчикам заранее планировать свою поездку, выстроить правильный маршрут и выбирать между пунктами пропуска, где наименьший трафик транспортных средств. Внедрение подобных методов цифровизации окажет положительный эффект на развитие товарооборота и транзитного потенциала, а также в целом создает комфортную бизнес-среду", - пояснили в ведомстве.

 
В комитете отметили, что электронная очередь не предусматривает полное исключение ожидания машин на границе. 
 

С учетом технических процессов и режимностью границы ожидание все-таки займет некоторое время. Система в основном нацелена на экономию времени перевозчиков и удобство при пересечении границы", - уточняют в КГД.

 
Как проинформировали в пресс-службе, в настоящее время система электронного бронирования запущена в пилотном режиме в пункте пропуска "Б. Конысбаева" на границе с Узбекистаном.
 

Водителям предоставлен сервис по бронированию очереди путем регистрации на сайте системы электронной очереди www.e-border.kz. Данная система является максимально удобной и прозрачной. После регистрации на сайте водитель выбирает свободный день и время для поездки. При этом на электронную почту он заранее получит письмо и СМС-оповещение о своей очереди", - проинформировали в комитете, добавив, что в перспективе планируется масштабировать электронную очередь на все пункты пропуска.

 

Казахстан и США сделали совместное заявление по расширенному стратегическому партнерству

24.12.2021, 10:23 5106
Казахстан и США сделали совместное заявление по расширенному стратегическому партнерству
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели ежегодное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обе стороны договорились начать практическую подготовку к первой встрече Диалога высокого уровня по демократическим реформам в начале 2022 года.
 
Заместитель министра иностранных дел Рахметуллин и помощник государственного секретаря Лу выразили приверженность Соединенных Штатов и Казахстана оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. Соединенные Штаты выразили признательность за временную передислокацию персонала офиса USAID из Кабула в Алматы и отметили инициативу Казахстана по созданию регионального гуманитарного хаба в Алматы. Обе стороны высказались за дальнейшую активизацию регионального взаимодействия в рамках С5+1 и Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (ТИФА).
 

Помощник госсекретаря Лу поприветствовал текущую программу реформ Казахстана, обе стороны обсудили возможности американских компаний по расширению торговли и инвестиций в Казахстан, отметив, что регулярные заседания Казахстанско-американской рабочей группы по экономическому сотрудничеству поспособствуют продвижению взаимных интересов. Участники договорились продолжить консультации по обеспечению того, чтобы санкции не имели непредвиденных последствий для экономики Казахстана. Соединенные Штаты поприветствовали председательство Казахстана на Двенадцатой Министерской конференции Всемирной торговой организации, которая способствует укреплению экономических связей", -говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РК.

 
Также стороны обсудили возможность установления "постоянных нормальных торговых отношений" между Казахстаном и Соединенными Штатами. Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев и Старший советник по делам Южной и Центральной Азии Африн Ахтер также обсудили научно-техническое сотрудничество, обучение английскому языку и образовательные обмены; расширение политических, социальных и экономических возможностей женщин, а также совместные инициативы для продвижения регионального процветания и взаимосвязанности. 
 
Стороны также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области безопасности путем углубления связей между военными, правоохранительными органами, пограничными и таможенными ведомствами, в том числе в рамках Четвертого Пятилетнего плана военного сотрудничества между Министерством обороны Казахстана и Министерством обороны Соединенных Штатов.
 

Обе стороны выразили заинтересованность в развитии энергосберегающих и зеленых технологий. Участники обсудили итоги заседания министров по вопросам климата в рамках С5+1. Соединенные Штаты отметили приверженность Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и достижению 15-процентной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году и призвали Казахстан присоединиться к Глобальному обязательству по метану. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в области адаптации к изменению климата, смягчения его последствий и развития зеленой экономики в рамках С5+1 с учетом возобновленных обязательств Казахстана и других государств Центральной Азии в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго", - сказано в совместном заявлении.

 
Помощник госсекретаря Лу подчеркнул оказанную США помощь в усилиях Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19. Делегации также подтвердили общую заинтересованность в укреплении контактов между людьми посредством академических и исследовательских обменов. Обе стороны выразили свою приверженность в поддержке усилий по повышению представительства женщин в процессах принятия решений. Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества между KazAid и USAID по реализации совместных проектов в Центральной Азии и Афганистане.
 
Вице-министр юстиции Акерке Ахметова и заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в целях защиты свободы религий и религиозных убеждений, борьбы с торговлей людьми, искоренению пыток, защите беженцев, продвижению уважительного отношения к правам женщин, повышению экономической безопасности женщин и поддержке независимых средств массовой информации и гражданского общества.
 
Заместитель министра иностранных дел  и помощник госсекретаря  выразили намерение провести следующее заседание КРСП в Вашингтоне в 2022 году. Они также обсудили визит министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Вашингтон в первой половине 2022 года.
 

В РК богатые едят почти в четыре раза больше мясных продуктов, чем бедные

24.12.2021, 10:13 5966
В РК богатые едят почти в четыре раза больше мясных продуктов, чем бедные
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Богатые казахстанцы едят почти в четыре раза больше мясных продуктов, чем бедные. Такие данные приводят аналитики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инфляция в Казахстане в этом году побила рекорды. В итоге из 19 социально значимых продуктов подорожали 16. Больше всего поднялась в цене говядина, сообщает телеканал "Астана". 
 
Мясо и птица в Казахстане за год стали дороже на 11%, баранина и вовсе взлетела на 16% - самый высокий показатель годового роста в текущем году, отмечают эксперты. Это уже повлияло на меню казахстанцев. 
 
Портал LS приводит результаты исследований: обеспеченные граждане едят почти в четыре раза больше мяса, чем бедные. 
 
По словам оптовых закупщиков, сейчас закупочная мяса составляет 1800-1900 тенге. Дороже, чем осенью, говорят они, и это еще не предел.
 

Да, чуть-чуть завышенную цену держат оптовики, которые привозят. Они говорят, что выросли цены на корма, рабочей силы не хватает, сейчас еще и дорога плохая, бензин подорожал", - поясняет продавец Зибагуль Аипбергенова. 

 
Эту проблему в правительстве разбирали еще в конце лета. А 1 сентября Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил в течение месяца навести порядок в системе ценообразования на рынке продовольствия по цепочке "от производителя до потребителя". Отвечать за это должно было Министерство торговли и интеграции. В ведомстве сообщили: меры принимаются, но спрогнозировать рост цен на социально значимые товары сейчас невозможно. 
 

За последние два-три года в мире наблюдается стремительный рост цен на продукты питания. Весь мир по-прежнему остается под влиянием негативных тенденций, вызванных климатическими причинами. На рост влияют и множество других факторов, таких как изменение цен на топливо, повышение тарифов, удорожание кормов, ослабление курса национальной валюты, введение строгих ограничительных мер, сокращение посевных площадей и другое", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции. 

 
Экономисты же считают, что ситуацию спасет конкурентная среда и адекватная поддержка производителей. 
 

Многие оптовые точки - участки цепочек поставок - монополизированы. Имеет место сговор, недостаточно много игроков и так далее. Нужно смотреть на то, как на самом деле происходит перераспределение товарных потоков, снимать барьеры. Возможно, надо вводить как можно больше новых игроков в этой отрасли и стимулировать тех, кто уже есть", - сказал экономический аналитик Сергей Домнин. 

 
В Минторге напомнили, что для регулирования роста цен на продовольствие в 2021-2024 годах действует Комплексный план антиинфляционного реагирования. Он предусматривает создание национальной товаропроводящей системы из сети оптово-распределительных центров. Но до тех пор, считают экономисты, для людей с низким уровнем доходов ситуация меняться не будет.

 

Проект расширения Тенгизского месторождения позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год

24.12.2021, 09:29 6786
Проект расширения Тенгизского месторождения позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год
Фото: glas.ru
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - 23 декабря под председательством министра энергетики Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева состоялась коллегия Министерства энергетики РК с представителями компании ТОО "Тенгизшевройл", был заслушан отчет о ходе реализации проекта будущего расширения Тенгизского месторождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания отмечено, что проект будущего расширения является очередным крупномасштабным расширением производственных мощностей Тенгизского месторождения, реализация которого позволит увеличить объем добычи нефти на 12 млн тонн нефти в год и обеспечить полную загрузку мощностей действующих производственных объектов Тенгиза, сообщили в Минэнерго. 
 
По итогам своего выступления глава ведомства выразил удовлетворенность по общему прогрессу реализации проекта и текущему уровню плановых показателей местного содержания, а также отметил необходимость принятия мер по обеспечению завершения в запланированные сроки реализации проекта.
 

Кроме того, руководству ТШО было указано на необходимость постоянного мониторинга в части высвобождения работников и возможности привлечения их на другие объекты ТШО с рассмотрением вопросов подготовки и переподготовки данных работников", - проинформировали в Минэнерго.

 
По данным ведомства, стоимость проекта будущего расширения составляет $45,2 млрд, завершенить проект планируется в 2023 году. Казахстанское содержание в проекте по прогнозу составит 36%. 
 
Напомним, ранее "Хабар 24" сообщал, что 39 тысяч рабочих намерены сократить в следующем году на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта "Келешек кенею". В первом квартале 2022 года сокращение коснется семи тысяч человек. Для реализации проекта более 16 тысяч прошли обучение за счет ТШО. Инвестирование в человеческие ресурсы поможет не допустить роста безработицы, отметили в Управлении занятости. В ведомстве обещают помочь рабочим в дальнейшем трудоустройстве.
 

Есть государственные программы. Задействовать в них мы планируем около двенадцати тысяч человек. Имеются инвестиционные проекты в сфере нефтехимического комплекса. При строительстве хотим обеспечить работой около двадцати тысяч сотрудников", - сказал Еркебулан Абылкасымов, заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм.


 

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1600 долларов

23.12.2021, 20:53 17036
МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - По данным лондонской биржи ICE цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тысячу кубических метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1599,8 доллара за 1 тысячу кубических метров, или 136,555 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает ТАСС.
 
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 21%.
 
Ранее сообщалось, что суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), которые направлялись в Азию, меняют курс на Европу, где цены на газ достигают новых пиков. Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне они особенно резко подскочили и поставили новый рекорд - 2190,4 доллара за тысячу кубометров.
 

В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни

23.12.2021, 17:43 21016
В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В целях недопущения ажиотажа в предпраздничные дни проведено совещание под председательством заместителя акима города Алматы Максата Кикимова с представителями крупных торговых сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В совещание приняли участие представители магазинов Магнум, Small, Тоймарт, Carefood, Metro, Столичный, Юбилейный, Дастархан фуд, реализующих социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.
 
По итогам переговоров между Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы, АО СПК "Алматы" и субъектами предпринимательства заключены меморандумы на поставку сахара и яиц. 
 

На сегодня за счет организации прямых поставок обеспечено снижение цен на сахар в магазинах Столичный, Юбилейный, Дастархан фуд с 324 до 287 тенге за килограмм, Small, Metro, Carefood, Тоймарт с 320 до 280 тенге за килограмм. Благодаря организации поставок яиц (1-й категории) снижены цены в магазинах Столичный, Юбилейный с 480 до 420 тенге за десяток, в сети Carefood - до 440 тенге за десяток. Для стабилизации цен в социальных лавках на крупных рынках города снижены цены на картофель до 111 тенге за килограмм и морковь до 120 тенге за килограмм. В торговой сети Тоймарт цены на картофель снижены со 199 тенге за килограмм до 179 тенге за килограмм. Также достигнуто соглашение по снижению цен на молоко и кефир в сети "JLC" на 3 тенге (с 250 до 247 тенге) до конца текущего года", - говорится в сообщении.

 
Совещания по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы проводятся на еженедельной основе. 
 
 

Глава АЗРК не исключает снижения цен на жилье

23.12.2021, 16:06 24176
Глава АЗРК не исключает снижения цен на жилье
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумагарин прокомментировал рост цен на жилье в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава АЗРК, одной из причин подорожания жилья стал рост цен на стройматериалы, который наблюдается с начала года. Причем по данной категории в Казахстане сохраняется высокая импортозависимость и регулировать цены на ввозимые материалы госорганы не могут. 
 

На казахстанские стройматериалы цены упали. Сейчас проводится огромное количество расследований на рынке стройматериалов, если не ошибаюсь - 12, в рамках выявленных нарушений", - сообщил Серик Жумагарин.

 
С целью регулирования цен на жилье АЗРК подписал договоры комплаенса с крупными компаниями-застройщиками. В дальнейшем ведомство берет на мониторинг ситуацию с продажей квартир в жилых комплексах, по которым подписан комплаенс, и в целом по рынку. 
 

При строительство нового ЖК все будет зависеть от ситуации. Мы не можем сказать, что такая цена должна быть на рынке. Каждый жилой комплекс уникален. Также в разных регионах разная ситуация: более дешевое жилье в Таразе, в Актобе, дорогие - в столице. Стоимость зависит от застройщика, от уровня цен в целом в регионе. Мы ведем анализ рынка. Высокие цены изначально складываются потому, что высокая себестоимость строительства", - сказал глава АЗРК. 

 
Касательно прогноза, он не исключил, что конъюнктура рынка жилья может измениться и цены снизятся относительно сегодняшних. 
 

За всяким бумом, ростом и пузырем идет период снижения. Каждый должен сам решать, покупать ли жилье сейчас, но пока признаков того, что будет резкий рост цен, спекулятивные вещи на этом рынке - наш мониторинг не показывает", - заключил Жумагарин.

 
 

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