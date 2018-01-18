Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Девять новых авиарейсов из Астаны планируют открыть в 2018 году казахстанские компании, передает Kazakhstan Today.

"В 2018 году казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть регулярные рейсы по направлениям Астана - Тюмень, Астана - Краснодар, Астана - Вильнюс, Астана - Милан, Астана - Томск, Астана - Челябинск, Астана - Сочи, Астана - Батуми, Астана - Душанбе", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Кроме того, по информации ведомства, в 2018 году иностранные авиакомпании (Air Baltic, Emirates, Fly Dubai, Аэрофлот, Ангара) планируют открыть регулярные рейсы по направлениям Рига - Алматы, Дубай - Алматы, Дубай - Актау, Москва - Кызылорда, Красноярск - Алматы. Также будет возобновлен рейс по направлению Астана - Хельсинки авиакомпанией Finnаir.

Вместе с тем в КГА сообщили, что в 2017 году было открыто 10 новых международных маршрутов, в том числе иностранными перевозчиками (Finn Air, LOT Polish Airlines, Wizz air, Air China) по направлению в Варшаву, Будапешт, Хельсинки, Пекин и Батуми и казахстанскими авиакомпаниями по направлению в Сиань, Киев, Минводы, Ереван, Дели.

При этом на действующих 11 направлениях в Бишкек, Стамбул, Пекин, Лондон, Сеул, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Санкт-Петербург, Ташкент и Тбилиси было добавлено 20 рейсов в неделю.

Также в КГА прокомментировали отказ от полетов в Казахстан компанией KLM. "Причинами изменения программы полетов авиакомпании KLM в Астану и Алматы являются экономические причины и высокая конкуренция со стороны других перевозчиков, таких как "Аэрофлот", МАУ, "Белавиа", WizzAir, что при высоких расходах делает рейс нерентабельным при средней коммерческой загрузке 90% в летний период. По информации авиакомпании KLM, убытки генерируются, начиная с 2008 года (за один сезон $1,6 млн)", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в Комитете, высокий уровень конкуренции на европейском направлении обусловлен тем, что в настоящее время из Казахстана в Европу пассажиров перевозят 10 авиакомпаний ("Аэрофлот", "Россия", МАУ, "Белавиа", LOT, WizzAir, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines и "Эйр Астана").

"Группа компаний Air France / KLM испытывала трудности не только в Казахстане, но и в ряде других стран, в связи с чем авиакомпания оптимизировала свою сеть маршрутов (отменены рейсы Амстердам - Каир, Амстердам - Доха)", - заключили в КГА.

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