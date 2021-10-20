До 1,3 трлн тенге увеличены объемы финансирования модернизации сел на ближайшие пять лет

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина рассмотрен ход реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На ближайшие пять лет увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Как сообщил министр национальной экономики Асет Ираглиев, в 2025 году в сельской местности будет достигнута 100% обеспеченность услугами водоснабжения, улучшено состояние 10 тыс. километров внутрипоселковых дорог, построено и отремонтировано 12 тыс. километров инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировано пять тысяч сельских школ.

В сфере АПК будет реализовано около 1 тыс. проектов на сумму 4,5 трлн тенге.

Министр заверил, что производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%.

1 млн сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будет создано 500 тыс. рабочих мест.

Реализация мероприятий проекта "Ауыл - Ел бесігі" существенно улучшит качество жизни сельского населения и придаст новый импульс развитию села", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил обеспечить комплексный и единый подход к развитию сельских территорий, достижение целевых индикаторов к 2025 году, а также стабильное финансирование АПК с учетом увеличения потребности в кредитных средствах в сельской местности.

Основной целью проекта "Ауыл - Ел бесігі", начатого в 2019 году, является улучшение качества жизни на селе, модернизация инфраструктуры сельских территорий, доведение их до новых региональных стандартов. Было отобрано 3561 перспективное село, в которых проживает 6,9 млн человек, или 89% сельского населения.

За 2019-2020 годы в сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі", а также с учетом Дорожной карты занятости, программ "Нурлы жол" и "Нурлы жер" реализовано 12 тыс. проектов на сумму 618 млрд тенге.





В текущем году в рамках реализации проекта "Ауыл - Ел бесігі" лидируют Павлодарская, Костанайская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области. Алматинская, Кызылординская и Атырауская области показывают низкие темпы реализации проектов.