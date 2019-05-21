Добыча на Кашагане возобновлена ранее запланированного срока

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Добыча на месторождении Кашаган успешно возобновлена ранее запланированного срока, сообщило Министерство энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

"19 мая 2019 года, после успешного завершения первого планово-предупредительного технического обслуживания производственных объектов, добыча нефти на месторождении Кашаган была возобновлена на 10 дней раньше запланированного срока. В тот же день уровень суточной добычи достиг 70 тысяч баррелей. Работы по наращиванию добычи до полной загрузки производственных мощностей будут продолжены, и уже в начале июня Кашаган должен выйти на уровень добычи в 370-400 тысяч баррелей в сутки благодаря проведенному объему работ в период планово-предупредительного ремонта (ППР)", - говорится в сообщении Минэнерго.

По словам министра энергетики РК К. Бозумбаева, слаженная совместная работа Министерства энергетики, Полномочного органа ТОО "PSA" и Оператора – компании НКОК по качественной и своевременной подготовке к проведению капитального ремонта позволила успешно завершить предусмотренный объем работ на 10 дней раньше плана.

Таким образом, ППР был завершен в течение 35 дней, вместо запланированных 45. Только это нам позволит добыть в текущем году на 3 млн баррелей нефти больше запланированного объема", - отметил он.

14 апреля 2019 года оператор месторождения Кашаган приступил к проведению планового капитального ремонта на заводе "Болашак" и острове "Д" с полным остановом производства.

Запланированный объем работ предусматривал вскрытие, инспекцию, ремонт и обслуживание сосудов, предохранительных клапанов, переоборудование добывающих скважин в нагнетательные, установку дополнительных ребойлеров и другие производственные операции в течение 45 дней. Согласно производственным планам оператора, возобновление добычи предусматривалось с 29 мая текущего года.

В настоящее время продолжается пуско-наладка оборудования морского и наземного комплексов, тестирование контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологических процессов.

Месторождение Кашаган является одним из крупнейших обнаружений нефти за последние 40 лет, а его извлекаемые запасы составляют примерно 9-13 млрд баррелей нефти. С учетом сложности и особой специфики производственной безопасности, проектирования, логистики, а также суровые климатические и экологические условия Кашаган является наиболее сложным отраслевым проектом в мире.

Освоение месторождения Кашаган будет осуществляться в несколько этапов. В настоящее время ведется реализация Этапа 1, также известного как "Программа опытно-промышленной разработки". Последующие этапы освоения месторождения находятся на стадии планирования.

Участниками консорциума являются: Аджип Каспиан Си Б.В. (16,807%), КННК Казахстан Б.В. (8,333%), ЭксонМобил Казахстан Инк. (16,807%), Инпекс Норт Каспиан Си, Лтд. (7,563%), КМГ Кашаган Б.В. (16,877%), Шелл Казахстан Девелопмент Б.В. (16,807%) и Тоталь ЭиП Казахстан (16,807%). Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. является уполномоченным от имени Подрядных Компаний Оператором, осуществляющим деятельность в соответствии с СРПСК.

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