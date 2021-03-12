Дорожная карта по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары разработана в РК

В 2020 году правительство и акиматы приняли комплекс мер по обеспечению производства, хранения и поставок продукции во все регионы. Установлены предельные цены на социально значимые товары, расширена практика льготных займов торговым сетям через "оборотную схему" с обязательством по сдерживанию цен. Оказаны меры господдержки сельхозтоваропроизводителям. Принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально-значимые товары. Однако с января текущего года наблюдается рост цен на 2,6% . В этой связи разработана Дорожная карта по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Документ предусматривает принятие антимонопольных и торговых мер, увеличение производства и поддержку предприятий, а также ряд законодательных изменений. Глава правительства поручил приступить к реализации Дорожной карты", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Агентству по защите и развитию конкуренции поручено детально изучить цепочку ценообразования по каждой товарной позиции и принять своевременные антимонопольные меры для недопущения сговора между недобросовестными крупными участниками рынка, совместно с министерствами торговли и сельского хозяйства, акиматами - обеспечить жесткий контроль за недопущением необоснованного роста цен по всем видам социально-значимых продуктов питания.

Министерству торговли и интеграции дано поручение внести предложения по торговым мерам в отношении экспорта и импорта товаров и сырья, оказывающих влияние на рост цен на продовольствие. При этом необходимо ускорить создание Национальной товаропроводящей системы, в том числе оптово-распределительных центров, а также цифровизацию торговых процессов.

Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить принятие Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами на среднесрочную перспективу, проработать совместно с акиматами вопросы закупа АО "НК "Продкорпорация" отдельных видов продовольственных товаров в рамках офтейк-контрактов и форвардных закупок, оказывать меры господдержки производителям социально-значимых продтоваров, в том числе субсидированием, с установлением встречных обязательств производителей.

Кроме того, премьер-министр поручил акиматам применять схему форвардных закупок в деятельности Стабилизационных фондов, значительно увеличить выделение средств на "оборотные схемы", обеспечить в приоритетном порядке реализацию проектов по наращиванию производства импортозависимых товаров, увеличить посевные площади приоритетных сельхозкультур (гречиха, масличные, бахчевые, кормовые).

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